5 самых дешевых новых авто для бизнеса в России

Для разного рода предпринимательской деятельности мировой автопром выпускает специальный коммерческий транспорт, который помогает людям зарабатывать в самых разных отраслях бизнеса. Для приобретения подходящей «рабочей лошадки» требуется первоначальный капитал, и, желательно, чтобы он был минимальным. Портал «АвтоВзгляд» рассмотрел самые доступные варианты таких машин в разных типах кузова.
Мы отметили пять наиболее популярных типов представителей комтранса: универсал повышенной вместимости, пассажирский микроавтобус, пикап, «каблучок» — фургон и фургон-минивэн. Как и ожидалось, почти все участники рейтинга, за исключением одного, оказались представителями отечественного автопрома.
Не секрет, что в связи с не самой лучшей репутацией российских машин, для некоторых покупателей такой выбор окажется неприемлемым. Тем не менее мы руководствовались самым низким ценником, в результате чего все автомобили в списке «АвтоВзгляда» стоят не больше 1 000 000 рублей.
Renault Dokker
Французский универсал повышенной вместимости на нашем рынке гость сравнительно недавний. Не прошло и года со старта его продаж, а он уже успел завоевать среди наших соотечественников довольно высокую популярность. Ведь Renault Dokker построен на хорошо знакомой «логановской» платформе В0.
Его цена стартует от 904 990 рублей за базовую версию Access с 1,6-литровой «четверкой» мощностью 82 л. с., которая работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Правда, это будет совсем пустая начальная версия без кондиционера. Но зато объем багажного отделения Renault Dokker составляет 3000 л.
Для частного извоза эконом-класса подойдет недорогой продукт Группы ГАЗ — микроавтобус «Соболь Бизнес», который, кроме водителя, берет на борт шесть пассажиров. Заднеприводный автомобиль заряжен 2,8-литровым бензиновым мотором мощностью 120 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Обойдется такое удовольствие всего в 927 000 рублей. К сожалению, он будет без кондиционера, который предлагается в качестве дополнительного оборудования за 80 000 «деревянных», и даже без ABS (12 000 рублей).
УАЗ Патриот Пикап
Фермерам, работающим в сельской местности, надежный полноприводный пикап будет незаменимым подспорьем в хозяйстве. Самый дешевый вариант на нашем рынке — это отечественный УАЗ «Патриот» пикап. Внедорожник с бензиновым 2,7-литровым мотором мощностью 150 л. с и пятиступенчатой механической коробкой передач обойдется в 819 900 рублей.
В такой версии не будет кондиционера, зато в наличии электрические стеклоподъемники. Объем грузового отсека составляет 1400 л, а с кунгом — 2, 700 л. Дорожный просвет равен 210 мм.
Самым доступным «каблучком» с кузовом «фургон» оказался популярный у нас LADA Largus, построенный все на том же «логановском» шасси В0. Обойдется такой вариант всего в 478 710 рублей с учетом текущих бонусов.
За эти деньги вы получите версию Standard с бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 87 л. с. и пятиступенчатой «механикой». Увы, этот вариант не включает ни кондиционер, ни электрические стеклоподъемники, ни обогрев сидений. Зато у него немаленький грузовой отсек — 2540 л.
УАЗ БУХАНКА
Самым дешевым фургоном на официальном рынке считается УАЗ «СГР», известный в народе, как «Буханка». Пятиместный остекленный вариант предлагается всего за 711 900 рублей. Речь идет о полноприводном автомобиле с бензиновым двигателем объемом 2,7 л мощностью 112 л. с. и птяиступенчатой «механикой».
Это крайне суровый спартанский вариант, где отсутствует даже ABS. Зато рабочие качества на высоте: грузоподъемность — 940 кг, объем грузового отсека — 3,1 кубометра. Кстати, «СГР» расшифровывается, как «старая грузовая группа». Не поспорить — так оно и есть.