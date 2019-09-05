5 самых дешевых новых авто для бизнеса в России

Мы отметили пять наиболее популярных типов представителей комтранса: универсал повышенной вместимости, пассажирский микроавтобус, пикап, «каблучок» — фургон и фургон-минивэн. Как и ожидалось, почти все участники рейтинга, за исключением одного, оказались представителями отечественного автопрома.

Не секрет, что в связи с не самой лучшей репутацией российских машин, для некоторых покупателей такой выбор окажется неприемлемым. Тем не менее мы руководствовались самым низким ценником, в результате чего все автомобили в списке «АвтоВзгляда» стоят не больше 1 000 000 рублей.