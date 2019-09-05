Пункты ПДД, по которым виновником аварии можно признать любого из участников

Красивая фраза о том, что «Правила дорожного движения написаны кровью», начинает восприниматься отличным от общепринятого образом, если вдуматься в значение ряда «избранных мест» ПДД. Такое впечатление, что их писали исключительно для удобства тех, кто составляет протоколы и выносит вердикты о виновности участников аварии.
Максим Строкер

Один из самых двусмысленных пунктов ПДД, который можно легко повернуть так, как удобно полицейскому или судье — 18.3. Это знаменитое требование для водителей уступать дорогу отъезжающему от остановки общественному транспорту. И одновременно указание водителю автобуса-троллейбуса трогаться только тогда, когда он убедится, что ему уступают.

Если при трогании происходит ДТП — виноватым можно назначить и водителя общественного транспорта, и его оппонента, и обоих сразу. Неужели сложно было установить в ПДД однозначно: «всегда и все уступают отъезжающему от остановки автобусу». Или: «троллейбус не имеет преимуществ при старте от бордюра», например?

Второе, не менее двусмысленное положение ПДД, касается предоставления преимущества машинам с включенными спецсигналами. Это пункт 3.1 Правил. С одно стороны, все машины и пешеходы должны «испариться» с пути транспорта оперативных служб, а с другой — водитель спешащей по экстренному вызову машины имеет право воспользоваться своим приоритетом только убедившись, что ему уступают дорогу.

И вот происходит ДТП: полицейское авто с включенной «люстрой» и сиреной врезается на перекрестке в легковушку, водитель которой зазевался и не заметил мчащийся на него спецтранспорт. Кто виноват?

Гражданский, скажете вы! А вот и не факт: вполне всю вину могут свалить на полицейского, который «не убедился».

От чего же будет зависеть вердикт суда, если в аварии кто-то погиб или сильно пострадал? Скорее всего — от степени пронырливости адвокатов. Поскольку ПДД щедро оставляют им в таких случаях благодатнейшее поле для деятельности.

Ну и третий пункт Правил, написанный по принципу «и нашим, и вашим» — 4.5. Согласно ему, «на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен».

Одновременно пункт 14.1 уверяет, что «водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода».

Если сбил на «зебре» шагнувшего прямо под колеса человека — ты виноват, водитель! Но с другой стороны, «пешик» сам «не убедился в безопасности». Так кто конкретно виноват-то?

Однозначного ответа ПДД не дают, опять все отдается на откуп человеческого фактора конкретного должностного лица. А где есть подобная лазейка — обязательно найдутся личности, которые постараются ее «монетизировать» в свою пользу.

автоправо, штрафы, суд, ПДД, КоАП, ДТП, ГИБДД
5 сентября 2019
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