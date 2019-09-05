Пункты ПДД, по которым виновником аварии можно признать любого из участников

Один из самых двусмысленных пунктов ПДД, который можно легко повернуть так, как удобно полицейскому или судье — 18.3. Это знаменитое требование для водителей уступать дорогу отъезжающему от остановки общественному транспорту. И одновременно указание водителю автобуса-троллейбуса трогаться только тогда, когда он убедится, что ему уступают.

Если при трогании происходит ДТП — виноватым можно назначить и водителя общественного транспорта, и его оппонента, и обоих сразу. Неужели сложно было установить в ПДД однозначно: «всегда и все уступают отъезжающему от остановки автобусу». Или: «троллейбус не имеет преимуществ при старте от бордюра», например?

Второе, не менее двусмысленное положение ПДД, касается предоставления преимущества машинам с включенными спецсигналами. Это пункт 3.1 Правил. С одно стороны, все машины и пешеходы должны «испариться» с пути транспорта оперативных служб, а с другой — водитель спешащей по экстренному вызову машины имеет право воспользоваться своим приоритетом только убедившись, что ему уступают дорогу.

И вот происходит ДТП: полицейское авто с включенной «люстрой» и сиреной врезается на перекрестке в легковушку, водитель которой зазевался и не заметил мчащийся на него спецтранспорт. Кто виноват?

Гражданский, скажете вы! А вот и не факт: вполне всю вину могут свалить на полицейского, который «не убедился».