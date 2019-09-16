Дополнительное оборудование, которое дешевле установить не во время покупки авто, а после

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Не секрет, что при выборе нового автомобиля можно сэкономить на его дополнительном оборудовании. И даже несмотря на изощренные и упорные попытки дилеров навязать ненужные опции, все-таки еще можно найти возможность этого избежать. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, какое оборудование чаще всего выгоднее устанавливать после покупки самостоятельно, чем приобретать его вместе с автомобилем у дилера.
Иван Флягин

Следует учитывать, что покупать у «официалов» дополнительные опции на новую машину обычно выгодно во время действия специальных скидок и акций, и, понятное дело, такую возможность со счетов сбрасывать нельзя. Кроме того, выбирая новый автомобиль, в любом случае следует внимательно изучить варианты комплектаций и прейскурант на предлагаемое оборудование, поскольку единичные производители и дилеры все-таки могут продавать перечисленные ниже опции по вполне приемлемым ценам. Однако в подавляющем большинстве случаев «официалы» накручивают их от души.

Мультимедийная система

Например, такая роскошь, как навигационная система, в новоиспеченном Renault Arkana обойдется в 12 990 рублей. Но, согласитесь, при наличии смартфона эту сумму можно вполне сэкономить. К тому же, разнообразные бесплатные мобильные приложения дают водителю дополнительные возможности — и это касается не только наличия массы он-лайн сервисов, но и доступных детализированных карт практической любой местности, которые далеко не всегда присутствуют на штатных навигаторах. Остается только купить кронштейн для смартфона.

Аудиосистема

А что касается возможности прослушивания радио и музыки, то этот вопрос решается с помощью мобильного гаджета — для этого достаточно будет наличия в машине самой простой аудиосистемы с USB-разъемом или модулем Bluetooth. И опять же такую опцию, как «музыка» устанавливать самостоятельно гораздо выгоднее. Та же компания Renault для бюджетных моделей предлагает самую нехитрую аудиосистему (MP3/AUX/USB/Bluetooth/подрулевой джойстик) аж за 17 990 рублей, но на сегодняшнем рынке доступны аналогичные варианты по цене почти в два раза дешевле штатной, включая стоимость установки.

Шины

Зимняя резина в довесок к другим аксессуарам обычно преподносится, как чуть ли не щедрый дар от дилера. Конечно, экономить на колесах нельзя, но удостовериться, насколько дешевле аналогичные варианты предлагаются на розничном рынке, никто не мешает. А результат может приятно удивить — на комплекте сезонной резины, купленной в фирменном магазине, а не у «официалов», иногда с учетом монтажных работ можно сэкономить от 4000 до 12 000 рублей.

Коврики

Что касается ковриков, то здесь выгода заключается не столько в цене, сколько в широчайшем ассортименте типов этого аксессуара. Рынок изобилует самыми разнообразными предложениями — резиновые, полиуретановые, текстильные, 3D-коврики и даже «автопамперсы». Прежде, чем огульно соглашаться на первое предложение дилера, следует изучить свойства, особенности и соотношение цен каждого из перечисленных типов и выбрать наиболее подходящий. И в этом случае высок шанс приятно сэкономить.

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16 сентября 2019
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