Дополнительное оборудование, которое дешевле установить не во время покупки авто, а после

Следует учитывать, что покупать у «официалов» дополнительные опции на новую машину обычно выгодно во время действия специальных скидок и акций, и, понятное дело, такую возможность со счетов сбрасывать нельзя. Кроме того, выбирая новый автомобиль, в любом случае следует внимательно изучить варианты комплектаций и прейскурант на предлагаемое оборудование, поскольку единичные производители и дилеры все-таки могут продавать перечисленные ниже опции по вполне приемлемым ценам. Однако в подавляющем большинстве случаев «официалы» накручивают их от души.
Мультимедийная система
Например, такая роскошь, как навигационная система, в новоиспеченном Renault Arkana обойдется в 12 990 рублей. Но, согласитесь, при наличии смартфона эту сумму можно вполне сэкономить. К тому же, разнообразные бесплатные мобильные приложения дают водителю дополнительные возможности — и это касается не только наличия массы он-лайн сервисов, но и доступных детализированных карт практической любой местности, которые далеко не всегда присутствуют на штатных навигаторах. Остается только купить кронштейн для смартфона.