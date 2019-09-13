Как понять, что вам «впаривают» битый автомобиль

На любом авторынке масса подержанных машин. Как выбрать подходящий экземпляр и не нарваться на побывавший в аварии? Ведь существует целый бизнес по восстановлению аварийных автомобилей. Их собирают из нескольких кузовов, вместо подушек безопасности ставят деревянные бруски, чтобы не связываться с установкой реальных «эирбегов». А продают такие экземпляры по довольно высокой цене. Мол, машина в хорошем состоянии. Серьезные проблемы с автомобилем поможет выявить только диагностика. Мы же расскажем, как изначально отбросить сомнительные варианты.

На глаз

Никогда не осматривайте грязный автомобиль, особенно в гараже или в темное время суток. Так вы не сможете увидеть дефекты лакокрасочного покрытия. Скажем, наплывы, которые появляются после некачественной покраски кузовных деталей.

При осмотре откройте капот и осмотрите болты крепления капота и передних крыльев. Если болты откручивали, то на них будет повреждена краска, или останутся следы рубцов. А это один из признаков кузовного ремонта.