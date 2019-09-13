Как понять, что вам «впаривают» битый автомобиль

Покупка автомобиля на вторичном рынке — всегда лотерея. Однако даже если у вас нет с собой толщиномера, с помощью которого можно определить, перекрашивалась ли машина или ее отдельные детали, проблемный экземпляр довольно легко вычислить на глаз и на ощупь. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает как это сделать.
На любом авторынке масса подержанных машин. Как выбрать подходящий экземпляр и не нарваться на побывавший в аварии? Ведь существует целый бизнес по восстановлению аварийных автомобилей. Их собирают из нескольких кузовов, вместо подушек безопасности ставят деревянные бруски, чтобы не связываться с установкой реальных «эирбегов». А продают такие экземпляры по довольно высокой цене. Мол, машина в хорошем состоянии. Серьезные проблемы с автомобилем поможет выявить только диагностика. Мы же расскажем, как изначально отбросить сомнительные варианты.
На глаз
Никогда не осматривайте грязный автомобиль, особенно в гараже или в темное время суток. Так вы не сможете увидеть дефекты лакокрасочного покрытия. Скажем, наплывы, которые появляются после некачественной покраски кузовных деталей.
При осмотре откройте капот и осмотрите болты крепления капота и передних крыльев. Если болты откручивали, то на них будет повреждена краска, или останутся следы рубцов. А это один из признаков кузовного ремонта.
А проверить плоскость можно приложив к ней, скажем, линейку
Если болты откручивали, то на них будет повреждена краска
Вообще, разные болты и пистоны надо осмотреть с особой тщательностью. Если заметили недотянутый или нестандартный болт, сломанный пистон — это повод насторожиться. Сравните крепеж с тем, что на другом борту машины. Они не должен отличаться.
Обратите внимание и на пороги — у подержанного автомобиля они покрыты мелкими царапинами от обуви. Если с одной стороны царапин нет, это повод задуматься: возможно, один из порогов красили.
Наконец, гляньте на точки сварки кузова. Если их не видно, значит они спрятались под слоем шпаклевки.
Даже хорошие мастера не могут точно выставить зазоры кузовных элементов. Сложно так же установить детали в одной плоскости. Все это чувствуется, если провести по зазору пальцем. А проверить плоскость можно, приложив к ней, скажем, линейку.
Обратите внимание и на салон. Горе-мастера часто из рук вон плохо крепят обивку, так что она провисает или разбалтывается. Если на передней панели, особенно в районе подушки безопасности пассажира, видны вздутия или они чувствуются на ощупь, это знак, что «эирбеги» раскрывались, а потом панель ремонтировали. От такого экземпляра надо бежать подальше.
Как снизить риски
Подозрение должна вызывать машина, которую купили недавно и тут же выставили на продажу. Или если вместо ПТС владелец показывает дубликат. Не игнорируйте и свой внутренний голос: если авто кажется подозрительным, даже немотивированно, лучше с ним не связываться.