Почему владелец новенькой LADA Vesta выбросил ее на помойку

Многочисленные пользователи Глобальной паутины предположили, что хозяин «Весты» попросту не смог найти свободного места на стоянке. В результате — загнал машину прямо на мусорку. Впрочем, некоторые очевидцы уверены, что «ладовод» был в нетрезвом состоянии.

Сам же автовладелец никаких комментариев по этому поводу не дал. Утром машина благополучно покинула злачное место парковки.

А между тем, в местном паблике «Аварии Астрахань» успели разгореться нешуточные страсти — пользователи соцсети устроили друг тс другом «баттл» на тему, хороший ли автомобиль LADA Vesta. Ведь не каждый день свежую машину можно увидеть на помойке.

Из нескольких сотен сообщений примерно половина характеризует «Весту», как нормальный автотранспорт. Остальные 50% «юзеров», как не трудно догадаться, высказались против флагмана отечественной марки.