В каких городах России выбирают самые крутые автомобили такси

Фото: АвтоВзгляд
Любопытное исследование провели специалисты популярного агрегатора такси — оказываются, россияне любят не просто ездить на автомобилях с шашечками, но еще и на автомобилях дорогостоящих. Разумеется, Первопрестольная стала лидером по выбору машин люксового сегмента.

Аналитики Uber Russia составили рейтинг из городов-миллионников, где чаще всего при заказе такси клиенты выбирали автомобили повышенного класса.

Как уже было сказано, абсолютным лидером стала Москва. Второе место ожидаемо заняла северная столица, а замкнул ТОП-3 славный город Екатеринбург.

Далее идут Казань, Ростов-на-Дону, новосибирск, Уфа и Краснодар. Реже к услугам такси повышенного комфорта прибегают жители Перми и Нижнего Новгорода.

В среднем клиентура проезжает на таких авто по 8,31 км, а самым популярным днем подобных заказов является суббота. Наименее востребованный день — среда.

Кстати, а знаете, почему таксисты проигрывают от работы с он-лайн агрегаторами? Подробнее — здесь.

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4 ноября 2019
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