В каких городах России выбирают самые крутые автомобили такси

Аналитики Uber Russia составили рейтинг из городов-миллионников, где чаще всего при заказе такси клиенты выбирали автомобили повышенного класса.

Как уже было сказано, абсолютным лидером стала Москва. Второе место ожидаемо заняла северная столица, а замкнул ТОП-3 славный город Екатеринбург.

Далее идут Казань, Ростов-на-Дону, новосибирск, Уфа и Краснодар. Реже к услугам такси повышенного комфорта прибегают жители Перми и Нижнего Новгорода.

В среднем клиентура проезжает на таких авто по 8,31 км, а самым популярным днем подобных заказов является суббота. Наименее востребованный день — среда.

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