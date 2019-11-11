Автомобили Aurus из кортежа Путина засветились в Бразилии

Да, шороху исконно русские машины с проверенной годами импортной агрегатной базой навели предостаточно. И не только потому, что для репетиции проезда колонны перекрывались улицы.

Народ действительно оценил продукцию российского бренда, о чем свидетельствуют многочисленные записи в соцсетях. А причиной покатушек стал визит Владимира Путина для участия в саммите БРИКС. Накануне в сопровождении мотоколонны и состоялся репетиционный заезд.

Пара минивэнов с модельным именем Arsenal и два седана Senat прохватили по бразильской столице, показав аборигенам, как, изменив немецкому Mercedes-Benz S-Class Pullman, российский президент отныне передвигается по планете.