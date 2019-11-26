Почему в морозы, заводя двигатель машины с АКП, не стоит переводить «автомат» в нейтраль

Нередко водители, пересев с «механики» на «автомат», пытаются использовать некоторые его режимы так же, как делали это до смены типа трансмиссии. Одни из них пытаются экономить топливо, переводя в определенных ситуациях селектор АКП в «нейтраль». Другие ставят коробку в режим «N» и рекомендуют делать это другим при запуске двигателя в морозы. Но все это — заблуждения и шоферские басни.

Автоматическая коробка передач имеет два схожих по функциям режима — «P» (паркинг) и «N» (нейтраль). В обоих случаях двигатель не сообщает колесам крутящего момента, благодаря чему автомобиль остается без движения. Разница у режимов в том, что «паркинг» задействует шестерню с блокиратором, которая не дает колесам вращаться свободно, а автомобилю скатываться под уклон. В режиме «нейтраль» этот самый блокиратор не задействуется. Что дает возможность свободно крутиться колесам, и позволяет перемещать машину, например, по сервисной зоне, буксировать или производить какую-либо диагностику, когда требуется провернуть колеса. Поэтому вашему «автомату» от того, что вы будете заводить автомобиль в режиме «P» или «N» — ни тепло, ни холодно.

А вот пытаться экономить топливо, переводя селектор «автомата» в режим «N», категорически не стоит. Во-первых, разрывать связь двигателя и колес на скорости — опасно: когда потребуется тяга, у вас ее попросту не будет. А во-вторых, это дополнительная нагрузка на узлы коробки передач. Двигаясь в пробке, так же не стоит переводить селектор в «нейтраль» всякий раз, когда поток машин останавливается.