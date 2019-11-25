Какие изменения в ПДД ждут водителей в 2020 году

Новые правила коснутся покупателей машин у дилеров, водителей коммерческого транспорта и многодетных автовладельцев. А кроме того абсолютно всех собственников машин ждут нововведения в нормах регистрации транспортного средства, а также в условиях ОСАГО.

Парковка коммерческих авто во дворах

С 1 января 2020 года вступает в силу приказ Минтрaнса №199, запрещающий оставлять на длительную парковку во дворах жилых домов коммерческий транспорт, включая машины такси и каршеринга. Причем ограничение распространяется на автомобили как юридических, так и частных лиц. Иными словами, теперь грузовики, маршрутки, таксомоторы и транспорт для кратковременной аренды нельзя будет оставлять на ночь в жилых зонах.