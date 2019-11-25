Какие изменения в ПДД ждут водителей в 2020 году

Новые правила коснутся покупателей машин у дилеров, водителей коммерческого транспорта и многодетных автовладельцев. А кроме того абсолютно всех собственников машин ждут нововведения в нормах регистрации транспортного средства, а также в условиях ОСАГО.
Парковка коммерческих авто во дворах
С 1 января 2020 года вступает в силу приказ Минтрaнса №199, запрещающий оставлять на длительную парковку во дворах жилых домов коммерческий транспорт, включая машины такси и каршеринга. Причем ограничение распространяется на автомобили как юридических, так и частных лиц. Иными словами, теперь грузовики, маршрутки, таксомоторы и транспорт для кратковременной аренды нельзя будет оставлять на ночь в жилых зонах.
Езда без госномеров
Со следующего года покупателям автомобилей запретят передвигаться на них по дорогам общего пользования без номеров. Поэтому машины будут выезжать от дилеров уже зарегистрированные. Норма о десятидневном сроке постановки на учет нового автомобиля, которая действует в настоящее время, будет отменена.
Выплаты ОСАГО
В январе в четыре раза увеличится лимит выплат по ОСАГО, и максимальная сумма вырастит с нынешних 500 000 рублей до 2 000 000 рублей. В РСА заявили, что со временем это приведет и к удорожанию полиса ОСАГО и повышенным штрафам за отсуствие полиса.
Регистрация автомобилей
По новым правилам ПДД госномера можно будет получать не только в ГИБДД, но и в других организациях. Причем их опять начнут выдавать с привязкой к коду региона, согласно прописке собственника. Кроме того, упростят регистрацию автомобилей с изношенной или уничтоженной маркировкой. Машины несовершеннолетних владельцев, зарегистрированные на родителей или опекунов, будут автоматически сниматься с регистрации по достижении собствеником 16 лет. Планируются еще ряд дполнительных мер, упрощающих процедуру учета.
Транспортный налог для многодетных
На рассмотрение в Госдуму группой депутатов внесен законопроект, освобождающий от транспортного налога сособственника легковушки, которая является единственным транспортным средством в многодетной семье. Налоговые льготы допустимы только при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума. В случае принятия закона он также вступит в силу с 1 января 2020 года.