Какие средства самообороны возят с собой в автомобиле россияне

Фото: catchcheatersfast.com
С ростом трафика на российских дорогах увеличилось и число конфликтов с участием водителей, пассажиров и даже пешеходов. Не мудрено, что большинство автомобилистов возят с собой средства самообороны. Аналитики опросили наших соотечественников, выяснив, что они готовы использовать для защиты.

Результаты исследования, проведенного специалистами Uremont, показали, что чуть больше 60% автовладельцев постоянно в машине имеют какое-либо средство самозащиты. Чаще всего это предметы, не требующие лицензии.

Бейсбольные биты, а также иной спортивный инвентарь либо подручные средства, пригодные в качестве аргумента в споре с дорожным агрессором, держат при себе 14,8% опрошенных. Но этот ответ оказался не самым популярным.

Фото: thenewdaily.com.au

Газовый или перцовый баллончик для защиты припасли 16,3% респондентов. А еще 2% готовы применить электрошокер. Пункт «другие вещи, не требующие лицензии» выбрали 23,6%. Какие именно, аналитики не разъяснили. 3,4% участников опроса подошли к вопросу безопасности серьезно и рассказали, что берут в поездки оружие, требующее лицензирования.

Без малого 40% безоружны в своих авто. 33,5% не видят смысла возить оборонительные предметы, а 6,4% — ничего такого с собой не берут — уверены, что не смогут воспользоваться подобными вещами.

Кстати, обозреватели портала «АвтоВзгляд» выяснили, какие именно средства самообороны в автомобиле не противоречат закону. В расчет не берутся дамские сумочки и ключи зажигания, которые в умелых руках могут превратиться в серьезное оружие. Подробно о разрешенной защите — здесь.

дорога, трасса
13 декабря 2019
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