Какие средства самообороны возят с собой в автомобиле россияне

Газовый или перцовый баллончик для защиты припасли 16,3% респондентов. А еще 2% готовы применить электрошокер. Пункт «другие вещи, не требующие лицензии» выбрали 23,6%. Какие именно, аналитики не разъяснили. 3,4% участников опроса подошли к вопросу безопасности серьезно и рассказали, что берут в поездки оружие, требующее лицензирования.

Без малого 40% безоружны в своих авто. 33,5% не видят смысла возить оборонительные предметы, а 6,4% — ничего такого с собой не берут — уверены, что не смогут воспользоваться подобными вещами.

Кстати, обозреватели портала «АвтоВзгляд» выяснили, какие именно средства самообороны в автомобиле не противоречат закону. В расчет не берутся дамские сумочки и ключи зажигания, которые в умелых руках могут превратиться в серьезное оружие. Подробно о разрешенной защите — здесь.