Когда следует уступать машине, поворачивающей под «зеленую стрелку»

ПДД в своем пункте 13.5 утверждают, что «при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений».
Это логично: тебе разрешает движение «не главный» сигнал светофора, значит права при повороте у тебя, как говорится, «птичьи». Если следовать букве Правил, то поворачивающий под «зеленую стрелочку» обязан уступить дорогу даже нарушителю ПДД, пересекающему перекресток, не обращая внимания на горящий ему красный сигнал светофора.
Таковым может оказаться и машина, летящая наперерез, и пешеход, решивший во что бы то ни стало закончить жизнь под колесами вашего авто. Но есть и в этом правиле определенный нюанс.
Представим достаточно распространенную ситуацию: регулируемый Т-образный перекресток. Движение на нем организовано так, что для осуществления левого поворота с «перекладины» на «ножку» следует дождаться, когда загорится зеленая «стрелочка влево».
Одновременно, для машин, желающих повернуть на эту же «ножку», но со встречного направления движения «перекладины» тоже загорается «стрелочка» — но уже указывающая вправо.
Возникает вопрос: кто кому должен предоставлять преимущество проезда — из двух машин, одновременно поворачивающих под свои «стрелки» — налево и направо — на одну и ту же улицу? Получается, что будучи в равных условиях с точки зрения 13.5 ПДД, их водители должны руководствоваться правилом «помехи справа».
Согласно ему, преимущество проезда оказывается на стороне осуществляющего правый поворот, а тот, кто осуществляет левый поворот с «перекладины» Т-образного перекрестка на «ножку» должен уступить.
На самом деле это не так. Правило «помехи справа» в такой ситуации не работает. Дело в том, что его оппонент, который уже повернул под свою «левую стрелку», будет считаться для едущего под «правую стрелку» своей допсекции светофора «движущимся с других направлений». Таким образом, уступить, на самом деле, должен будет поворачивающий вправо!