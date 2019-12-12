Когда следует уступать машине, поворачивающей под «зеленую стрелку»

ПДД в своем пункте 13.5 утверждают, что «при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений».

Это логично: тебе разрешает движение «не главный» сигнал светофора, значит права при повороте у тебя, как говорится, «птичьи». Если следовать букве Правил, то поворачивающий под «зеленую стрелочку» обязан уступить дорогу даже нарушителю ПДД, пересекающему перекресток, не обращая внимания на горящий ему красный сигнал светофора.

Таковым может оказаться и машина, летящая наперерез, и пешеход, решивший во что бы то ни стало закончить жизнь под колесами вашего авто. Но есть и в этом правиле определенный нюанс.

Представим достаточно распространенную ситуацию: регулируемый Т-образный перекресток. Движение на нем организовано так, что для осуществления левого поворота с «перекладины» на «ножку» следует дождаться, когда загорится зеленая «стрелочка влево».