Дабы разобраться в вопросе, можно ли возить в салоне автомобиля электрошокер, для начала обратимся к ст.13 ФЗ «Об оружии». Там говорится о том, что приобретать подобные устройства могут лишь совершеннолетние граждане, причем лицензия на их покупку сегодня не нужна. Другой важный момент — гаджет должен быть отечественного производства, импортные в России противозаконны.

И это далеко не единственное ограничение. Также в группу нелегальных входят те электрошокеры, что не соответствуют требованиям ГОСТ Р 50940−96. А именно — выпущенные нелицензированными предприятиями, не укомплектованные необходимыми сертификатами качества и техпаспортом, слишком мощные — генерирующие свыше 3 Вт. Пользоваться устройствами, выдающими больше (до 10 Вт), разрешается только спецслужбам.