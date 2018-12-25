Можно ли возить в салоне автомобиля электрошокер

Фото: Московский Комсомолец
Электрошокер может сослужить автомобилисту службу, когда тот при несчастливом стечении обстоятельств встретится на дороге с грабителями, хулиганами или бесцеремонными хамами. И потому некоторые водители возят его про запас в машине, даже не подозревая о том, что этот полезный гаджет в ряде случаев влечет за собой кучу проблем. Все тонкости хранения прибора для самообороны в автомобиле — в материале портала «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Дабы разобраться в вопросе, можно ли возить в салоне автомобиля электрошокер, для начала обратимся к ст.13 ФЗ «Об оружии». Там говорится о том, что приобретать подобные устройства могут лишь совершеннолетние граждане, причем лицензия на их покупку сегодня не нужна. Другой важный момент — гаджет должен быть отечественного производства, импортные в России противозаконны.

И это далеко не единственное ограничение. Также в группу нелегальных входят те электрошокеры, что не соответствуют требованиям ГОСТ Р 50940−96. А именно — выпущенные нелицензированными предприятиями, не укомплектованные необходимыми сертификатами качества и техпаспортом, слишком мощные — генерирующие свыше 3 Вт. Пользоваться устройствами, выдающими больше (до 10 Вт), разрешается только спецслужбам.

Фото: kitchendecor.club

Если вы приобрели «законный» электрошокер, то можете спокойно положить его в машину, главное — не забудьте сопутствующую документацию. Она может пригодиться, чтобы остудить пыл жадных сотрудников ГИБДД, заостривших свое внимание на устройстве. Покажите гаишнику бумагу, которая подтверждает, что мощность вашего российского устройства самообороны не превышает допустимых норм, и он наверняка от вас отстанет.

А как же поступить тем, кто — по незнанию или умышленно — купил нелегальный электрошокер? С законом лучше не шутить: избавьтесь от запрещенного устройства, пока не поздно, обзаведитесь другим. За ношение подобного изделия — или, в нашем случае, хранение его в автомобиле — вас никто за решетку не отправит, но проблем не оберетесь.

Фото: Московский Комсомолец

Так, если инспектор обнаружит в салоне вашей машины электрошокер, не соответствующий ГОСТ, то в лучшем случае вы просто его лишитесь. А в худшем — вас привлекут к административной ответственности по ч.4 ст. 20.8 КоАП РФ «Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия».

Эта статья подразумевает штраф в размере от 500 до 2000 рублей или лишение права на приобретение и хранение оружия на срок от шести месяцев до года. Не сказать, что наказание суровое, но тем не менее, не приятно.

Кстати сказать, те же санкции применяются к тем, кого «ловят» с запрещенными газовыми пистолетами, «огнестрелом», механическими или аэрозольными распылителями.

штрафы, КоАП, вред здоровью, ущерб, безопасность дорожного движения
2 января 2019
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