На каких автомобилях ездят сотрудники ФСБ и ФСО

Увидеть на наших дорогах машину с «люстрой» и спецсигналами — дело такое же обычное, как потратить кучу денег в магазине и ничего при этом не купить. Да, черные тонированные иномарки с мигалками частенько ездят «между» пробок и постоянно спешат. Что поделаешь — работа! Вероятно, поэтому сотрудников всевозможных ведомств, включая ФСБ и ФСО в ряде случаев пересадили на быстрые, порой, даже очень быстрые автомобили. Портал «АвтоВзгляд» познакомился с автопарком клуба любителей проблесковых маячков.

Помимо обычных «Геликов», частенько сопровождающих кортеж первых лиц страны, в Гараже особого назначения найдутся и необычные. В частности, удлиненные на 600 мм и заряженные до одури после инъекции AMG. Из особенностей G63 XXL — двустворчатые задние и сдвижные боковые двери, широченные подножки и ручки в виде рейлингов.

А еще нередко можно встретить «горячие» Mercedes-Benz GLE AMG с упряжкой без малого в 600 разъяренных «жеребцов».