На каких автомобилях ездят сотрудники ФСБ и ФСО

Увидеть на наших дорогах машину с «люстрой» и спецсигналами — дело такое же обычное, как потратить кучу денег в магазине и ничего при этом не купить. Да, черные тонированные иномарки с мигалками частенько ездят «между» пробок и постоянно спешат. Что поделаешь — работа! Вероятно, поэтому сотрудников всевозможных ведомств, включая ФСБ и ФСО в ряде случаев пересадили на быстрые, порой, даже очень быстрые автомобили. Портал «АвтоВзгляд» познакомился с автопарком клуба любителей проблесковых маячков.
Помимо обычных «Геликов», частенько сопровождающих кортеж первых лиц страны, в Гараже особого назначения найдутся и необычные. В частности, удлиненные на 600 мм и заряженные до одури после инъекции AMG. Из особенностей G63 XXL — двустворчатые задние и сдвижные боковые двери, широченные подножки и ручки в виде рейлингов.
А еще нередко можно встретить «горячие» Mercedes-Benz GLE AMG с упряжкой без малого в 600 разъяренных «жеребцов».
Не менее, если не более интересным развозным автомобилем с синими ведерками на крыше является длиннющий Land Rover Range Rover SVAutobiography. А это много метров роскоши, 550 сил мощности и десятки миллионов стоимости.
Впрочем, найдутся в структурах экземпляры и поскромнее. Например, Toyota Land Cruiser. Но не абы какие, а с усиленными подвесками, особой «резиной» и тонной дополнительных опций.
Из более классических, но отнюдь не дешевых машин со спецсигналами можно выделить премиальные BMW 7-й и 5-й серии, Audi A6 и, понятное дело, Mercedes-Benz S и E-класса. А еще востребованными оказались изделия корейского бренда Genesis. В частности, G80 и G90.