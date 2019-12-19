Автоблогер Эрик Давидыч опять попал в полицию из-за серьезной потасовки

Игорь неоднократно пытался получить пояснения с Давидыча за ряд поступков в отношении публичных людей, в том числе небезызветного Димы Гордея, которого вроде бы все еще «быстрый грузин» обвинил в некорректном поведении, используя крайне нелицеприятную тюремную лексику. Если быть точнее, то Эрик фактически обозвал молодого блогера геем, только более ненормативными словами.

Швед попытался объяснить основателю «Смотры», что человеку, понимающему в арестантском укладе, за подобные выпады придется нести ответственность. Но Давидыч, усмехнувшись в свойственной для себя манере, на всю страну сообщил, что ни о чем не жалеет.

Оставшись неудовлетворенным таким ответом, Швед выследил блогера в Питере и попытался построить разговор в ином русле. Молодой человек стал провоцировать Китуашвили — он кричал, обзывался и даже плюнул в собеседника.