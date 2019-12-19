Автоблогер Эрик Давидыч опять попал в полицию из-за серьезной потасовки

Игорь неоднократно пытался получить пояснения с Давидыча за ряд поступков в отношении публичных людей, в том числе небезызветного Димы Гордея, которого вроде бы все еще «быстрый грузин» обвинил в некорректном поведении, используя крайне нелицеприятную тюремную лексику. Если быть точнее, то Эрик фактически обозвал молодого блогера геем, только более ненормативными словами.
Швед попытался объяснить основателю «Смотры», что человеку, понимающему в арестантском укладе, за подобные выпады придется нести ответственность. Но Давидыч, усмехнувшись в свойственной для себя манере, на всю страну сообщил, что ни о чем не жалеет.
Оставшись неудовлетворенным таким ответом, Швед выследил блогера в Питере и попытался построить разговор в ином русле. Молодой человек стал провоцировать Китуашвили — он кричал, обзывался и даже плюнул в собеседника.
В итоге Эрик обратился за помощью в полицию, куда попали все участники конфликта. Там Давидыч заявил, что злодеи не просто хотят пошуметь, собрав кучу комментариев-подписчиков в интернетах, но еще и получить с него деньги.
По словам стритрейсера, Швед со своими сообщниками под угрозой смерти требует с него 25 000 000 рублей. Согласитесь, нешуточное обвинение! За вымогательство в особо крупном размере, да еще и группой лиц можно вернуться в места не столь отдаленные очень и очень надолго. Впрочем, ответственность за клевету тоже никто не отменял. Как бы то ни было, в ситуации разбирутся правоохранители.
Напомним, что приговором Дорогомиловского суда Москвы автоблогер, а по совместительству мошенник в страховой сфере Эрик Китуашвили был осужден к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы. Однако в вышестоящей инстанции решили Давидыча отпустить гораздо раньше — «в связи с истечением сроков давности по эпизодам уголовного дела».