«Делимобиль» потребовал 250 000 рублей за разбитый BMW от автолюбителя, ни разу не пользовавшегося каршерингом

Фото: АвтоВзгляд
Очередной любопытный случай мошенничества, связанный с каршерингом, произошел в Санкт-Петербурге. Компания «Делимобиль» потребовала возместить ущерб за разбитую машину от человека, который даже ни разу не пользовался услугами сервиса. Более того: без вины виноватый водитель чуть не лишился «прав».

Скандальных историй, связанных с поминутной арендой машин, становится все больше. А качество сервиса — все хуже. Да-да, по другому и не скажешь. Иначе, как можно объяснить тот факт, что «Делимобиль» безосновательно обратился с заявлением в полицию на автолюбителя, якобы повредившего дорогостоящий BMW и сбежавшего с места ДТП? Хотя по факту ни в чем неповинный гражданин в это время находился в другом городе. Но что еще более примечательно: он, как уже было сказано, даже ни разу не ездил на каршеринговом авто пресловутой фирмы.

Заручившись помощью адвоката, псевдопользователь попытался отстоять свою невиновность, не забыв поставить на место и самих обвинителей. Как оказалось, кто-то попросту зарегистрировался под чужими данными, использовав аж восемь разных сим-карт и привязав «левую» банковскую карту. Иными словами, «Делимобиль» не отследил фейковый аккаунт, в чем в ходе разбирательства признался и от каких-либо претензий отказался.

Подобные случаи происходят довольно часто — в интернете полно одноразовых фейковых аккаунтов, позволяющих ездить на арендованных автомобилях буквально всем подряд. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, чаще всего такие схемы используют водители, лишенные «прав» и находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического обвинения.

автоправо, штрафы, суд, аренда автомобиля, обман, мошенничество, каршеринг
20 февраля 2020
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