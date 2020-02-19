Сравнительный тест самых «крутых» комбо-видеорегистраторов в России 2020 года

Видеорегистратор — понятие растяжимое и столь многоликое, и одного похода к полке будет недостаточно, чтобы выбрать действительно годный со всех сторон товар. Новинок столько, что голова кружится, а каждый производитель, согласно давно укоренившейся традиции, кричит об уникальности и совершенстве.

Так с чего же начать подбор правильного устройства для себя и любимой ласточки? На что обратить внимание, и какие особенности в процессе эксплуатации будут резать глаз? На все эти вопросы портал «АвтоВзгляд» дает ответы в ходе большого сравнительного теста новеньких «видеокомбайнов».