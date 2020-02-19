Сравнительный тест самых «крутых» комбо-видеорегистраторов в России 2020 года

Видеорегистратор — понятие растяжимое и столь многоликое, и одного похода к полке будет недостаточно, чтобы выбрать действительно годный со всех сторон товар. Новинок столько, что голова кружится, а каждый производитель, согласно давно укоренившейся традиции, кричит об уникальности и совершенстве.
Так с чего же начать подбор правильного устройства для себя и любимой ласточки? На что обратить внимание, и какие особенности в процессе эксплуатации будут резать глаз? На все эти вопросы портал «АвтоВзгляд» дает ответы в ходе большого сравнительного теста новеньких «видеокомбайнов».
Итак, в битве железа и мозгов участвуют:
Silverstone F1 Hybrid Uno Sport, IBOX Icon Signature Dual, Neoline X-COP 9200 и Eplutus GR 95.
Форм-фактор
Выбирать надо глазами, а тот, кто может честно ответить иначе, победил вездесущий маркетинг. Каким бы совершенным и высокотехнологичным не был гаджет, он безапелляционно проиграет и битву, и войну привлекательному устройству. Также происходит и с видеорегистраторами: внешний вид решает, даже если от экстерьера не зависит его трудоспособность. Впрочем, так бывает не всегда.
Eplutus — самый массивный из нашей четверки, и оттого самый чувствительный к разного рода толчкам и колебаниям. В результате именно на нем картинка скачет сильнее всего, дробиться, и не позволяет выделить нужный кадр. Прибор хоть и снимает неплохо, но воспользоваться информацией по назначению не дает. К тому же, огромный корпус перекрывает половину лобового стекла и лезет в глаза, даже если спрятать его за зеркалом заднего вида. Одним словом — сомнительное удовольствие. В красивой черной коробке оказалось устройство с обилием детских болезней.
Neoline спроектирован лучше, но скромный по размерам дисплей диссонирует с достаточно большим гаджетом, что в сегодняшнем мире уже недопустимо. Времена квадратных телевизоров с кинескопом и КПК прошли, покупатель жаждет технологий. Silverstone и Ibox внешне выполнены аккуратнее и глаз не цепляют: экраны большие, работает все гладко и быстро, тактильно приборы выполнены очень качественно и претензий не вызывают.
Крепление
Китайский видеорегистратор Eplutus проигрывает и этот раунд нашей викторины: он единственный из всех, кто снабжен присоской. Воистину, современный видеорегистратор просто обязан иметь законное место на лобовом стекле: платформа и магнитное крепление обеспечивают не только долгий срок службы прибора — порты не расшатываются — но и берегут нервы водителей, которые и так давно расшатаны постоянными падениями старого регистратора на присоске.
К тому же, магнитное крепление на стекле фиксирует место «камеры»: выставившись один раз, можно всегда попадать ' в кадр' даже не целясь. Одним словом, присоске пора на покой, а производителю — пересмотреть свои взгляды: 2020 год на дворе.
Качество крепления во многом сводится к качеству двустороннего скотча. И победа, причем абсолютная, достается видеорегистратору Neoline X-COP 9200, производитель которого расщедрился на клейкую ленту 3M, возможно лучшего производителя «расходников». К тому же, на тот случай если регистратор должен будет «переехать», в коробке лежат два запасных отреза скотча.
О креплениях Silverstone и Ibox сказать особо нечего: выполнены они добротно, к стеклу приклеиваются надежно. Только делают это один раз: однажды отлепив площадку, придется поменять клейкий слой, ибо повторного процесса установки он не перенесет. Да, «Айбокс» еще и склонен к раскачиванию на кочках.
Картинка
Видеорегистратор — не видеокамера и не фотоаппарат, поэтому требовать от него киношной картинки не следует. Однако он выполняет роль свидетеля и понятого, поэтому «показания» должны быть разборчивыми. Это касается не только видео, но и стоп-кадра, который может быть представлен в суде в качестве доказательства. Зачем покупать регистратор, где кадры не смогут разобрать в «органах» — не совсем понятно, поэтому мы выбрали только те, кто в случае необходимости поможет доказать свою правоту. Или хотя бы попробует помочь.
Чтобы избежать голословных обвинений и претензий о предвзятости, мы попросту выложим фрагменты видеосъемки всех четырех девайсов, прошедших комплексные испытания. Для полноты картины в каждом видеоролике есть пример и дневной, и ночной съемки.
Как видите, чуда не произошло: «Сильверстоун» традиционно подтвердил свой статус: регистрационные знаки читаются без проблем в любое время суток. «Айбокс» — в догоняющих, ибо до совершенства еще не дотянул: номера просматриваются, но при мало-мальском изменении погодных условий понадобится помощь окулиста.
Авот от «Неолайна» мы, честно говоря, ождали много большего. Зачем он «размывает» изображение да еще и трясется — ответа нет. Впрочем, «Эплутус», увы, и вовсе все испортил своим тремором. Картинка у него не столь плоха, а вот разобрать происходящее и уж тем более сделать стоп-кадр, не получилось. Да и экран постоянно скачет.
Железки и характеристики
Качественная картинка, скорость работы и долголетие видеорегистратора напрямую связаны с его начинкой. Чудес в мире технологий не бывает, поэтому за качественный продукт придется платить. На что обратить внимание? Процессор и матрица, качество и материалы изготовления линз, угол обзора и многое другое. Удержать все эти цифры и буквы в голове просто невозможно, поэтому наша таблица — в помощь.
Приятные бонусы и дополнительные опции
В этом сегменте лидируют двуканальные устройства — iBox и Silverstone. То есть можно легко подключить вторую камеру, и «око» будет следить и за «нашими», и за «вашими». Правда, в отличие от «Айбокс», Silverstone F1 предлагает в качестве «допа» аж два типа камер: одну можно поставить для съемки в салоне — для таксистов, поездок с фитнес-блогерами из Одинцово и, конечно же, общения с инспекторами ДПС — либо вывести отдельную камеру для съемок с кормы. Фактически используя, как датчик парковки.
Ibox и Neoline с завода укомплектованы CPL фильтром, который отсекает блики, здорово улучшая съемку в солнечный день. Каждый из нашего квартета предлагает для хранения фирменный мешочек, а «Неолайн» даже расщедрился на оригинальный бокс с молнией. Впрочем, следующий абзац объяснит откуда такие подарки.
ЧТО В ИТОГЕ?
Какие из всего этого можно сделать выводы? У «Неолайна» очень маленький угол обзора — даже не весь капот попадает в кадр, что уж там говорить про окончание крыльев, где обычно и происходят всякие неприятности.
Не менее любопытным является тот факт, что и Neoline, и Eplutus говорят о роскошном разрешении, практически FullHD, да только по картинке этого не заметно. Но зато сладкая парочка располагает одним из топовых процессоров.
У «Айбокса», как и у «Эплутус» отличный угол обзора, позволяющий задокументировать всю ситуацию на дороге. «Сильвестоун» же гордыми цифрами и названиями не сыплет.
Сигнатуры и поиск радаров
Однако же сила и главное достоинство Silverstone F1 в другом — чуткий поиск камер и радаров! Да, попасть на письмо счастья с этим комбо невероятно сложно — прибор издает бурю звуков, которые дойдут до сознания самого задумчивого водителя.
F1 Hybrid Uno Sport беспрекословно распознает радары, типа «Стрелка», «Оскона» и «Кордон». Разумеется, и коварные «Скат», «Robot», «Крис», «АМАТА» с производными, а также самую, пожалуй, злокозненную для драйверов систему «Автодория». Последняя, напомним, высчитывает среднюю скорость движения, с которой автомобиль проходит определенный участок пути. Поверьте, гаджет окупается за одну поездку из Москвы в Санкт-Петербург.
Справляется со своими обязанностями и Ibox Icon Signature Dual: база обновляется регулярно, предупреждает заранее, но радары почему-то видит не все. Треноги — больная тема. А вот «Неолайн» откровенно разочаровал, пропустив сразу несколько камер на участке в пару километров. Впрочем, до Eplutus GR 95 и ему далеко: комбайн обозначил ограничение скорости в 60 км/ч, там где разрешено было только 40 км/ч и стояла камера. Кстати, мы запечатлели этот момент на видео.
Цена
Несмотря на все вышеописанное, главным критерием для покупки того или иного гаджета выступает именно цена. Время «Икс» наступило, пора огласить «почем наркотик для народа». Итак, Silverstone F1 Hybrid Uno Sport обойдется в 10 900 рублей, а за дополнительную камеру придется отдать еще тысячу.
Ibox Icon Signature Dual стоит 11 499 и 999 «деревянных» за вторую камеру, Neoline X-COP 9200 — 19 989 рублей, а Eplutus GR 95 — 6529 в российской валюте. Да, продвинутый «китаец» оказался самым дешевым, но и самым слабым!
А вот «Неолайн» — неоправданно самым дорогим, при этом сильно уступающим по качеству картинки и определению дорожных камер «Сильверстоуну» с «Айбоксом». Последний, впрочем, пытается наступать на пятки лидеру, но пытаться — не значит наступить.