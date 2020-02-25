Почему на подъездах к аэропорту «Шереметьево» то и дело случаются очень странные ДТП

Но вот стал наблюдать странную закономерность: наиболее быстро попасть в " Шарик", а равно как и выбраться из него, в последнее время можно исключительно по платной трассе, поскольку на эстакаде, связывающей Международное шоссе с Ленинградкой, то и дело случаются какие-то совершенно абсурдные ДТП. То одна развалюха догонит в зад другой такой же «рыдван», то притрутся бамперами две древние иномарки… И ладно бы, что-то серьезное в плане материального ущерба. Так нет! Даже царапин не разглядеть. Ни один нормальный водитель не станет часами ждать ГАИ, чтобы служивые оформили стершуюся с кузова грязь. Выходит, что это чистой воды фейковые ДТП, цель которых максимально затруднить движение на бесплатном участке, чтобы простимулировать людей, спешащих в аэропорт на своих авто, такси или каршеринге, воспользоваться платной альтернативой.

Конечно же, мои выводы — на уровне домыслов и предположений, и неопровержимых улик, доказывающих, что аварии не настоящие, а созданные ради получения прибыли владельцами платной трассы, у нас нет. Впрочем, в " разговорчиках" на электронных картах уже и обычные автомобилисты стали подозревать неладное… Своими последователями Остап Бендер мог бы гордится, ведь они продолжают и продолжают придумывать сравнительно честные способы отъема денег у населения.