Четыре причины купить универсал, а не кроссовер

Конечно, эта пара сантиметров может стать дополнительным плюсом при форсировании бездорожья (хотя владелец премиального паркетника в здравом уме вряд ли согласится уродовать свой автомобиль на плохопроходимой дороге). Но «сарай» выигрывает у более высокого авто при погрузке тяжелого скарба в багажник. К тому же, при небольшом клиренсе меньше пачкаются полы одежды о грязные пороги. Мелочь, но, как говорится, встречают по одежке.

Еще одно преимущество малого дорожного просвета — большая устойчивость автомобиля на высокой скорости и при поворотах за счет низкого центра тяжести. У таких машин лучше управляемость.

Когда ниже — лучше

Стоит упомянуть и о том, что в универсале сподручнее пользоваться багажником на крыше. Небольшой дорожный просвет плюс более приземистый кузов и — вуаля: чтобы достать до крыши, не приходится изображать обезьяну, опираясь на колесо или еще на что придется. И, как показывает практика, эта задача практически невыполнима для людей низкого роста.