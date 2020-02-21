Четыре причины купить универсал, а не кроссовер

По статистике, предоставленной «Автостатом», на 1 800 000 купленных в 2019 году легковых автомобилей пришлось почти 730 000 кроссоверов и внедорожников. Дань ли это моде или сотням тысяч автомобилистов действительно необходим транспорт с высоким клиренсом и иными внедорожными характеристиками, вопрос спорный. «Сараи» же на рынке новых машин особой популярностью не пользуются. Некоторые автостроитель вообще отказались привозить в нашу страну универсалы. Но последние, возможно, заслуживают большего внимания.
Дорожный просвет
Первым и, пожалуй, основным аргументом, когда выбор покупателя падает именно на кроссовер, становится высокий клиренс. Да, действительно, дорожный просвет у таких авто больше. Для сравнения, у Mercedes-Benz GLE с обычной пружинной подвеской заявленное расстояние от дорожного покрытия до самой нижней точки под днищем — 180 мм, а у универсала E-класса — 160 мм.
Конечно, эта пара сантиметров может стать дополнительным плюсом при форсировании бездорожья (хотя владелец премиального паркетника в здравом уме вряд ли согласится уродовать свой автомобиль на плохопроходимой дороге). Но «сарай» выигрывает у более высокого авто при погрузке тяжелого скарба в багажник. К тому же, при небольшом клиренсе меньше пачкаются полы одежды о грязные пороги. Мелочь, но, как говорится, встречают по одежке.
Еще одно преимущество малого дорожного просвета — большая устойчивость автомобиля на высокой скорости и при поворотах за счет низкого центра тяжести. У таких машин лучше управляемость.
Когда ниже — лучше
Стоит упомянуть и о том, что в универсале сподручнее пользоваться багажником на крыше. Небольшой дорожный просвет плюс более приземистый кузов и — вуаля: чтобы достать до крыши, не приходится изображать обезьяну, опираясь на колесо или еще на что придется. И, как показывает практика, эта задача практически невыполнима для людей низкого роста.
Особенно такое преимущество оценят любители загородных велосипедных прогулок, перевозящие свои байки на крыше. Кроме того, есть места, где критичны именно верхние габариты. Небольшая высота автомобиля станет плюсом, например, при въезде в гаражный бокс.
Померяемся багажниками
При большей длине кузова у «сараев», как правило, можно рациональнее использовать багажник, даже если он меньше по литражу. Все дело в том, что багажное отделение у кроссоверов на цифрах объемнее за счет высоты крыши.
Но на деле загружать авто под потолок приходится не часто, обычно люди ограничиваются высотой спинок задних кресел. Так что в половине прописанного производителем объема мы обычно возим воздух. Когда крыша ниже, то и бесполезного пространства меньше. Ко всему прочему, в универсале удобнее возить длинномерные грузы. Объяснение простое — глубина багажника такой машины весьма внушительная.
Расход и скорость
В силу того, что кроссовер при прочих равных тяжелее универсала, да еще и оснащен полным приводом, он заметно проигрывает в динамике, особенно при разгоне с места. Вносит свой негативный вклад и худшие аэродинамичесие свойства паркетников.
Вышеупомянутые высокий клиренс и высокий кузов не способствуют «зажигательному» характеру, особенно если под капотом стоит модный нынче турбомотор маленького объема. Те же причины у топливной экономичности «сараев» на фоне расхода горючего у кроссоверов.