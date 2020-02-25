В каких регионах больше всего АЗС с некачественным топливом

По итогам минувшего года Росстандарт выявил немногим меньше 100 бензоколонок с плохим топливом из 1087 проверенных АЗС. Иными словами, в 8,9% случаев.

Впрочем, пять лет назад фальсифицированная «горючка» реализовывалась у нас на каждой пятой автозаправке — 20%. Проще говоря, уровень некондиции сократился более, чем вдвое.

Согласно обновленной Росстандартом карте топлива, доля плохого бензина и дизельного топлива в большинстве субъектов страны не превышает 5%. Так, 5—10% некачественного сырья выявлено на автозаправочных комплексах в Карелии, Бурятии, Забайкалье, Иркутской области, Якутии и Ханты-Мансийском автономном округе.

Доля некачественного горючего — от 10% до 20% — зафиксирована в розничной сети АЗС в Приморском и Ставропольском краях, а также в Тюменской, Пензенской и Амурской областях.

А свыше 20% некондиции выявлено в Крыму, Томской, Новосибирской и Сахалинской областях, республике Алтай, Хакасии, Еврейской АО, Тыве, а также Костромской, Курганской, Владимирской и Рязанской областях.