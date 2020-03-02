Московские автомобилисты пытаются остановить расширение зоны платной парковки

«Антисоциальная политика Департамента транспорта города Москвы привела к тому, что платная парковка, которая изначально не должна была расшириться за пределы Бульварного кольца, уже шагнула за МКАД. При этом практически ни в одном районе города при обсуждении адресов, где она будет введена, не были учтены интересы и пожелания жителей.
По такому же принципу — не спрашивая мнения горожан, в прошлом году Дептранс изменил время бесплатного пребывания автомобилей на городских платных парковках с 15 до 5 минут и повысил стоимость парковок до 380 рублей в час. С этого года перечень 'дорогостоящих» улиц расширился, а парковочное место в Москве стало зарабатывать больше, чем средний москвич в день.
При введении платной парковки, что особенно заметно в тихих спальных районах, за счет сноса гаражей и установки запрещающих остановку знаков в разы сокращается число парковочных мест, что влечет за собой их дефицит на всех улицах города, во дворах и у социально значимых объектов: больниц, аптек, травмпунктов, даже у моргов и кладбищ.
В городе проводится последовательная политика принудительного вытеснения граждан из личных автомобилей. Рост парка каршеринга все более усложняет ситуацию во дворах и жилых зонах при том, что арендованный автомобиль не является полноценной заменой личному. Департамент транспорта не скрывает, что ставит своей целью максимально усложнить возможность использования личной машины в Москве, но при этом условий для по-настоящему комфортного передвижения на общественном транспорте в городе нет.
Как нет и адекватной возможности обжалования ошибочных или неправомерно выписанных штрафов, которые пачками выписывают камеры автоматической фиксации, «Помощники Москвы», парконы и пешие инспекторы Моспаркинга.
По сути мы видим, что в городе проводится политика открытой дискриминации самой экономически активной части населения — автовладельцев. При этом власти столицы начисто забывают о том, что за каждым из 8 млн. автомобилей, зарегистрированных в Москве и МО, стоит отдельная семья', --- говорится в обращении организаторов митинга на странице мероприятия.
В числе объемного списка претензий, связанных с расширением платного парковочного пространства в городе, автомобилисты предлагают ввести административную ответственность чиновников Департамента транспорта и подведомственных ему ГКУ АМПП, ЦОДД и МАДИ за безграмотную организацию дорожного движения, провоцирующую нарушения и ДТП, создание препятствий для проезда транспорта и неправомерно выписанные штрафы, и категорически запретить ЦОДД вмешательство в организацию парковочного пространства во дворах. Завершает перечень недовольств — традиционное для автомобильных протестов требование об отставке главы Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.
По закону, ответ на обращение граждан и определение места проведения мероприятия, согласованное мэрией, должны быть получены в течение трех дней с даты принятия заявки.