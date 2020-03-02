Московские автомобилисты пытаются остановить расширение зоны платной парковки

«Антисоциальная политика Департамента транспорта города Москвы привела к тому, что платная парковка, которая изначально не должна была расшириться за пределы Бульварного кольца, уже шагнула за МКАД. При этом практически ни в одном районе города при обсуждении адресов, где она будет введена, не были учтены интересы и пожелания жителей.

По такому же принципу — не спрашивая мнения горожан, в прошлом году Дептранс изменил время бесплатного пребывания автомобилей на городских платных парковках с 15 до 5 минут и повысил стоимость парковок до 380 рублей в час. С этого года перечень 'дорогостоящих» улиц расширился, а парковочное место в Москве стало зарабатывать больше, чем средний москвич в день.

При введении платной парковки, что особенно заметно в тихих спальных районах, за счет сноса гаражей и установки запрещающих остановку знаков в разы сокращается число парковочных мест, что влечет за собой их дефицит на всех улицах города, во дворах и у социально значимых объектов: больниц, аптек, травмпунктов, даже у моргов и кладбищ.

В городе проводится последовательная политика принудительного вытеснения граждан из личных автомобилей. Рост парка каршеринга все более усложняет ситуацию во дворах и жилых зонах при том, что арендованный автомобиль не является полноценной заменой личному. Департамент транспорта не скрывает, что ставит своей целью максимально усложнить возможность использования личной машины в Москве, но при этом условий для по-настоящему комфортного передвижения на общественном транспорте в городе нет.