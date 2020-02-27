Почему водители Москвы не протестуют против платных парковок

Но для начала напомним, что в 2015-м итогом протестов стало введение практики обсуждения предлагаемых Департаментом транспорта Москвы новых адресов с платными парковками с муниципальными советами районов. Правда, пользы эта новация принесла мало. Почти во всех случаях отказать Дептрансу никто из депутатов не решается. Даже собранные 6000 подписей жителей, которые были сданы на днях в муниципальный совет Таганского района,как показало минувшее, завершившееся скандалом заседание, ничего не решают.

Когда людей, пытающихся законным способом доказать, что платные парковки и прочие принимаемые градоначальниками решения не соответствуют их интересам все время игнорируют, не мудрено, что рано или поздно они выходят на улицы. Вот только по итогам этих акций оказывается, что если посчитать число недовольных протестантов по головам и сравнить его с количеством зарегистрированных в городе автомобилей, сравнение выходит совсем не в пользу митингующих.

Почему никто не ходит на автомитинги и нужно ли их проводить, если недовольные всегда оказываются в меньшинстве, прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, координатор сообщества «Автомобилисты Москвы» Леонид Антонов и автоэксперт Игорь Моржаретто.