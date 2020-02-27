Почему водители Москвы не протестуют против платных парковок

Но для начала напомним, что в 2015-м итогом протестов стало введение практики обсуждения предлагаемых Департаментом транспорта Москвы новых адресов с платными парковками с муниципальными советами районов. Правда, пользы эта новация принесла мало. Почти во всех случаях отказать Дептрансу никто из депутатов не решается. Даже собранные 6000 подписей жителей, которые были сданы на днях в муниципальный совет Таганского района,как показало минувшее, завершившееся скандалом заседание, ничего не решают.
Когда людей, пытающихся законным способом доказать, что платные парковки и прочие принимаемые градоначальниками решения не соответствуют их интересам все время игнорируют, не мудрено, что рано или поздно они выходят на улицы. Вот только по итогам этих акций оказывается, что если посчитать число недовольных протестантов по головам и сравнить его с количеством зарегистрированных в городе автомобилей, сравнение выходит совсем не в пользу митингующих.
Почему никто не ходит на автомитинги и нужно ли их проводить, если недовольные всегда оказываются в меньшинстве, прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, координатор сообщества «Автомобилисты Москвы» Леонид Антонов и автоэксперт Игорь Моржаретто.
– Многие банально не верят в эффективность таких мероприятий, — уверен Петр Шкуматов. — Да и сама власть принципиально чаще всего не идет на уступки, если требования к ней высказывают в форме митингов. Не идет, чтобы не создавать прецедент, что, мол, выходы на улицу что-то решают. Тем не менее, если чиновники делают вид, что они не заметили протеста, это не так. Они всегда оценивают его резонанс, ведь это индикатор общественных настроений. И если он достаточной яркий — начинают гасить активность, идя на первый взгляд на неочевидные уступки, в отрыве от требований митинга. Люди о том, как работает этот механизм, чаще всего не знают. Они просто демотивируются таким подходом и остаются в следующий раз дома. Тем не менее, именно массовость протеста всегда дает понять власти, насколько та перегнула палку, показывает ей остроту проблемы, которая требует вмешательства. Но объяснить это обывателям сложно. Вот и выходит, что вроде бы все недовольны, но так как «митинги ничего не решают», люди остаются дома, игнорируя самый, по сути, эффективный и быстрый способ донести до принимающих решения чиновников все, что накипело. Классический синдром выученной беспомощности, который очень удобен власти…
– Фиаско с не массовостью уличных протестов — это общая печальная тенденция, не связанная по своим качествам именно с автомобилистами, металлургами, студентами или кем-то еще, — считает Игорь Моржаретто. — У нас на крайне низком уровне находится социальная активность в стране в целом. Нет привычки выражать свое мнение публично. Ни одного серьезного митинга не было даже по пенсионной реформе, которая существенно ухудшила качество жизни огромного количества людей. Какая-то общая апатия овладела обществом. Вместо того чтобы законно выйти и выразить свое мнение, люди повторяют, как мантру фразу: «Ничего не изменишь». Но это, конечно же, неправда…
– Автомобилисты в основной массе законопослушные граждане, приученные к неуклонному соблюдению ПДД, которые, как известно, написаны кровью. Это влияет и на их мировосприятие, — предположил Леонид Антонов. — Поэтому пока жареный петух не клюнет, все думают, что проблема их не коснется и не учатся на чужих ошибках. Мы еще в 2012 году, когда платные парковки вводились только в центре, пытались убедить москвичей в том, что это только первый круг их будущего ада. Нам не верили. Сегодня парковаться за деньги уже предлагается на улицах Солнцево, Новогиреевои даже Зеленограда. Пока люди будут терпеть и молчать, власти будут продолжать ужесточения: ведь раз вы не протестуете, значит вас все устраивает. Кстати, хороший пример можно привести с митингом против реновации, на который вышли по разным оценкам до 50 000 человек. Пусть отмены реновации добиться не удалось, но это заставило градоначальников начать корректировать программу. Вышли бы, как обычно у нас ходят на автомитинги, 2000−3000человек, ничего бы не решилось…