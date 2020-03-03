Почему пассажирам такси, пострадавшим в ДТП, так сложно добиться компенсации ущерба

Вплоть до 2018 года все попытки пострадавших пассажиров такси привлечь к ответственности организаторов перевозки терпели фиаско, — комментирует проблему порталу «АвтоВзгляд» правозащитник Елена Гращенкова. — Агрегаторы такси сообщали суду, что они не такси, а бесплатный информационный сервис, и суды по каким-то причинам вставали на их сторону, а не на сторону раненного человека или семьи погибшего…
Но в 2018 году ситуация кардинальным образом изменилась.. Состоялся Пленум Верховного суда РФ, постановивший, что ответственность за перевозку пассажира несет та организация, которая предоставила эту услугу от своего имени. Таким образом, агрегаторы, рекламирующие услуги такси широкому кругу лиц, автоматически подпали под действие Закона РФ «О защите прав потребителя». Первое положительное решение в пользу пассажира было вынесено Мосгорсудом в отношении компании «Такси Престиж», второе — в отношении «Яндекс.Такси», после чего иски граждан, пострадавших от недобросовестных действий агрегаторов, стали удовлетворяться единообразно по всей стране. Казалось бы, проблема решена. Но не тут-то было.
Агрегаторы такси все еще продолжают сопротивляться, отказываясь удовлетворять претензии граждан в добровольном порядке и берут пострадавших, что называется, на измор. Тактика проста — они изматывают людей бесконечными судебными процессами, на которые могут уйти ресурсы, значительно превышающие сумму самой компенсации.
К примеру, в данный момент израильская компания Gett при помощи британской адвокатской конторы ведет дело против своих же сограждан, израильтян, в Гагаринском районном суде Москвы, требуя освободить ее от выплаты компенсации ущерба после резонансного ДТП во время Чемпионата мира. Звучит дико.
Но, к сожалению, в России, где государство так до сих пор и не взялось толком за регулирование криминализированной отрасли такси, это в порядке вещей. Как итог — в 2019 году аварийность в такси выросла на 80% в сравнении с 2018 годом. А число погибших в таких авариях увеличилось 40%. Последняя громкая авария произошла буквально на днях.
– 1 марта 2020 года на Ореховом бульваре в районе дома 11 произошло лобовое столкновение 2-х легковых транспортных средств, — сообщила столичная ГИБДД. — По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем такси, не предоставил преимущество транспортному средству, который двигался во встречном направлении. В итоге ДТП ранения разной степени тяжести получили три человека…