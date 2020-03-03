Почему пассажирам такси, пострадавшим в ДТП, так сложно добиться компенсации ущерба

Агрегаторы такси все еще продолжают сопротивляться, отказываясь удовлетворять претензии граждан в добровольном порядке и берут пострадавших, что называется, на измор. Тактика проста — они изматывают людей бесконечными судебными процессами, на которые могут уйти ресурсы, значительно превышающие сумму самой компенсации.

К примеру, в данный момент израильская компания Gett при помощи британской адвокатской конторы ведет дело против своих же сограждан, израильтян, в Гагаринском районном суде Москвы, требуя освободить ее от выплаты компенсации ущерба после резонансного ДТП во время Чемпионата мира. Звучит дико.

Но, к сожалению, в России, где государство так до сих пор и не взялось толком за регулирование криминализированной отрасли такси, это в порядке вещей. Как итог — в 2019 году аварийность в такси выросла на 80% в сравнении с 2018 годом. А число погибших в таких авариях увеличилось 40%. Последняя громкая авария произошла буквально на днях.

– 1 марта 2020 года на Ореховом бульваре в районе дома 11 произошло лобовое столкновение 2-х легковых транспортных средств, — сообщила столичная ГИБДД. — По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем такси, не предоставил преимущество транспортному средству, который двигался во встречном направлении. В итоге ДТП ранения разной степени тяжести получили три человека…