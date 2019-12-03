Московские таксисты стали на 70% опаснее

На семинаре по безопасности движения, проходящем сейчас в Москве, были озвучены данные статистики, демонстрирующие резкий рост ДТП с участием таксистов.

Начальник организационно-аналитического управления ГИБДД РФ Сергей Рыжов сообщил, что за десять месяцев 2019 года число ДТП с участием такси выросло на 60% ( 2700 аварий). В них погибло на 41% больше ( всего — 110 человек) и ранено — на 63,9% (3660).

В Москве, по данным «Коммерсанта» рост «таксомоторных» аварий еще более резкий — на 70%, более 1300 инцидентов

— Наибольший вклад дают нарушения, связанные с желанием быстро проехать и доставить клиента. Это несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции, нарушение правила проезда переходов, неправильные перестроения, — сообщил Сергей Рыжов.