Может ли водитель пересекать сплошную осевую, объезжая автобус на остановке с мигающей «аварийкой»

Очень часто остановка общественного транспорта расположена так, что объехать находящийся на ней автобус можно только с заездом на полосу встречного движения. Осевая линия в таких местах частенько выполнена сплошной, поскольку выезд на «встречку» грозит здесь столкновением — с другой машиной или с выскочившим из-за того же автобуса пешеходом. Однако стоять и ждать, пока люди выйдут-войдут из «буса» по нраву далеко не всем водителям машин, вынужденным разглядывать задние номерные знаки стоящего общественного транспорта.
При этом надо подчеркнуть, что в последнее время водители автобусов стали включать «аварийку» на время своей стоянки у остановки. Большинство автовладельцев воспринимают это как жест доброй воли исключительно в их адрес. Они уверены, что включенная «аварийка» означает, что автобус вроде как сломался, и ПДД, якобы, в этом случае разрешают объезжать его как препятствие по встречной полосе — без последствий в виде лишения водительского удостоверения.
Эта манера стала практически общеприятой. И когда после объезда стоящего автобуса через сплошную автомобилиста останавливает наряд ДПС и начинает оформлять протокол «за встречку», у водителя порой случается приступ искреннего возмущения на тему «беспредела полиции».
На самом же деле водители автобусов включают аварийную сигнализацию на остановках не из-за какой-то любви к коллегам, а просто выполняя Правила. Пункт 7.2 ПДД требует включать ее «…и в других случаях для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство».
Чтобы автобус с юридической точки зрения превратиться в «препятствие», которое ПДД действительно разрешают объезжать по встречной полосе, он должен сломаться. То есть, помимо «аварийки» его водитель обязан еще и знак аварийной остановки выставить.
Не видишь красного треугольника на асфальте? Значит мигающий желтыми огоньками автобус официально не сломан и его объезд через сплошную грозит, согласно статье 12.15 КоАП, лишением «прав» или штрафом в 5000 рублей — в лучшем случае.
Кое-где в местах таких остановок автобусов сплошная осевая дополняется пунктирной линией. По идее — чтобы в подобной ситуации водители объезжали их, а не стояли в ожидании. Но вот только дело в том, что длинна подобного участка сплошной осевой, превращенной в пунктирную, обычно практически совпадает с длинной кузова стандартного автобуса. И чтобы его объехать, автомобили вынуждены все равно пересекать «сплошные» участки разметки. А это уже состав нарушения по вышеупомянутой статье 12.15 КоАП.
И редкий сотрудник ГИБДД, увидев такой «подарок судьбы», удержится, чтобы не оформить соответствующий протокол на водителя.