Может ли водитель пересекать сплошную осевую, объезжая автобус на остановке с мигающей «аварийкой»

mos.ru
Многие водители считают, что имеют право без каких-либо претензий со стороны ПДД и КоАП объезжать по встречной полосе автобус, включивший аварийную сигнализацию на время посадки-высадки пассажиров. В том числе и через сплошную разделительную разметку. На самом деле, как выяснил портал «АвтоВзгляд», это далеко не всегда так.

Очень часто остановка общественного транспорта расположена так, что объехать находящийся на ней автобус можно только с заездом на полосу встречного движения. Осевая линия в таких местах частенько выполнена сплошной, поскольку выезд на «встречку» грозит здесь столкновением — с другой машиной или с выскочившим из-за того же автобуса пешеходом. Однако стоять и ждать, пока люди выйдут-войдут из «буса» по нраву далеко не всем водителям машин, вынужденным разглядывать задние номерные знаки стоящего общественного транспорта.

При этом надо подчеркнуть, что в последнее время водители автобусов стали включать «аварийку» на время своей стоянки у остановки. Большинство автовладельцев воспринимают это как жест доброй воли исключительно в их адрес. Они уверены, что включенная «аварийка» означает, что автобус вроде как сломался, и ПДД, якобы, в этом случае разрешают объезжать его как препятствие по встречной полосе — без последствий в виде лишения водительского удостоверения.

Эта манера стала практически общеприятой. И когда после объезда стоящего автобуса через сплошную автомобилиста останавливает наряд ДПС и начинает оформлять протокол «за встречку», у водителя порой случается приступ искреннего возмущения на тему «беспредела полиции».

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На самом же деле водители автобусов включают аварийную сигнализацию на остановках не из-за какой-то любви к коллегам, а просто выполняя Правила. Пункт 7.2 ПДД требует включать ее «…и в других случаях для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство».

Чтобы автобус с юридической точки зрения превратиться в «препятствие», которое ПДД действительно разрешают объезжать по встречной полосе, он должен сломаться. То есть, помимо «аварийки» его водитель обязан еще и знак аварийной остановки выставить.

Не видишь красного треугольника на асфальте? Значит мигающий желтыми огоньками автобус официально не сломан и его объезд через сплошную грозит, согласно статье 12.15 КоАП, лишением «прав» или штрафом в 5000 рублей — в лучшем случае.

Кое-где в местах таких остановок автобусов сплошная осевая дополняется пунктирной линией. По идее — чтобы в подобной ситуации водители объезжали их, а не стояли в ожидании. Но вот только дело в том, что длинна подобного участка сплошной осевой, превращенной в пунктирную, обычно практически совпадает с длинной кузова стандартного автобуса. И чтобы его объехать, автомобили вынуждены все равно пересекать «сплошные» участки разметки. А это уже состав нарушения по вышеупомянутой статье 12.15 КоАП.

И редкий сотрудник ГИБДД, увидев такой «подарок судьбы», удержится, чтобы не оформить соответствующий протокол на водителя.

встречная полоса, штрафы, лишение прав, ПДД, КоАП, авария, ГИБДД
2 марта 2020
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