Может ли водитель пересекать сплошную осевую, объезжая автобус на остановке с мигающей «аварийкой»

Очень часто остановка общественного транспорта расположена так, что объехать находящийся на ней автобус можно только с заездом на полосу встречного движения. Осевая линия в таких местах частенько выполнена сплошной, поскольку выезд на «встречку» грозит здесь столкновением — с другой машиной или с выскочившим из-за того же автобуса пешеходом. Однако стоять и ждать, пока люди выйдут-войдут из «буса» по нраву далеко не всем водителям машин, вынужденным разглядывать задние номерные знаки стоящего общественного транспорта.

При этом надо подчеркнуть, что в последнее время водители автобусов стали включать «аварийку» на время своей стоянки у остановки. Большинство автовладельцев воспринимают это как жест доброй воли исключительно в их адрес. Они уверены, что включенная «аварийка» означает, что автобус вроде как сломался, и ПДД, якобы, в этом случае разрешают объезжать его как препятствие по встречной полосе — без последствий в виде лишения водительского удостоверения.

Эта манера стала практически общеприятой. И когда после объезда стоящего автобуса через сплошную автомобилиста останавливает наряд ДПС и начинает оформлять протокол «за встречку», у водителя порой случается приступ искреннего возмущения на тему «беспредела полиции».