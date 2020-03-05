Можно ли пользоваться машиной умершего родственника сразу после его смерти

«Умер близкий родственник. Можно ли снять с учета его автомобиль или нужно ждать шесть месяцев?» или «Можно ли ездить на автомобиле умершего родственника?», — подобные вопросы, увы, возникают часто. Но ответ на них один — опираясь на законодательство, делать это можно не раньше, чем кто-то из близких вступит в наследство.

Дело в том, что после смерти человека его документы, включая ПТС, СТС, госномера, страховки и доверенности теряют юридическую силу. А это значит, что ни управлять автомобилем, ни снимать его с учета, ни продавать его родственники умершего не могут. В теории ездить, конечно, можно, но если на таком автомобиле попасть в ДТП, то ни одна страховая компания ничего покрывать не будет. К тому же, все штрафы, полученные за время использования автомобиля до вступления в наследство, также придется оплатить в конечном итоге наследнику.

Чтобы избежать подобных проблем, необходимо сразу после смерти близкого человека обратиться к нотариусу, который, не зависимо от того, оставил умерший завещание или нет, поможет составить заявление о принятии наследства. По истечении шести месяцев со дня смерти родственника наследник получает «Свидетельство о праве на наследство». И вот уже с этим документом можно смело идти в ближайшее отделение ГИБДД для выполнения любых необходимых действий с автомобилем, доставшимся по наследству.