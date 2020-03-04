Toyota RAV4 и другие новые авто, которые можно купить с большими весенними скидками

Toyota
Весенние акции самого популярного в России японского бренда продлятся до 31 марта. В это время его бестселлер — кроссовер Toyota RAV4, оснащенный двухлитровым мотором мощностью 149 л. с., можно купить со скидкой в 150 000 рублей. Правда, выгода действует, только если отдать в счет оплаты нового «друга» старенькое авто. И тогда, например, «Равчик» в комплектации «Комфорт» с вышеупомянутым движком и вариатором, передающем тягу на переднюю ось, обойдется в 1 830 000 рублей.
Новый RAV4, оснащенный более производительным мотором объемом 2,5 л с отдачей в 199 сил, тоже не обошли выгодными условиями. Приобретение такого паркетника по трейд-ин сэкономит 100 000 рублей. Кроме того, к кроссоверу прилагается постгарантийный контракт на 2 года, то есть авто будут чинить по гарантии не 3 года, а 5 лет. Либо до 160 000 км пробега — в зависимости от того, что наступи раньше.
Если для покупателя trade-in — не вариант, то японцы предлагают выгодный кредит на RAV4 со ставкой 7,9%, если ссуда берется на срок от 1 до 3 лет, либо с 9,9% годовых, если растянуть платежи от 3 до 5 лет. В обоих случаях первоначальный взнос не должен быть менее 20% от стоимости машины.
Еще один кроссовер бренда — более компактный Toyota C-HR тоже можно приобрести с немалой суммарной скидкой в 350 000 рублей: 250 000 ₽ теряет ценник при сдаче дилеру старого автомобиля, а еще 100 000 — при оформлении страховки по программе продавца.
Skoda
Март оказался выгодным месяцем и для поклонников автомобилей Skoda. Самую ощутимую скидку чехи дают на Superb — 300 000 рублей. Более скромная уступка в 235 800 «деревянных» предложена при покупке кроссовера Kodiaq. На 195 500 упал ценник Octavia, и на 153 100 рублей — прайс Rapid.
Покупателей новичка нашего рынка паркетника Skoda Karoq, чьи продажи стартовали буквально в середине февраля, наградят дисконтом в ₽105 685. Кстати, обозреватель портала «АвтоВзгляд» протестировал автомобиль, поделившись информацией о всех плюсах и минусах наследника Yeti в эксклюзивном материале.
Если интересует кредит, то здесь тоже найдутся «вкусные» предложения. Так, по классическому кредиту для Octavia, Rapid и Karoq ставка снизилась до 3%, а для Kodiaq — до 6,9%. По займу Simply Clever ставка упала до 6,9%. Но стоит учитывать, что такие цифры действительны только при первоначальном платеже не ниже 50% от ценника авто.
Набирающая популярность программа Trade-in у Skoda в марте приносит дополнительную выгоду до 115 000 рублей, но сумма зависит от того, какой автомобиль будет сдан.
KIA
Корейцы из KIA не балуют нашего брата шестизначными скидками, но они могут себе это позволить: бренд уже давно занимает вершину рейтинга продаж. Но все же компания делает приятные уступки, правда, больше похожие на попытки как можно быстрее сбыть прошлогодние авто.
Так, покупка седана KIA Rio и хетчбэка повышенной проходимости Rio X-Line 2019 года выпуска сохранит в кармане клиента 20 000 рублей. Сразу 200 000 можно отнять от прайса на Stinger, но только при условии, что уже один автомобиль KIA у покупателя есть.
Кроме того, ставки по кредиту снизились на KIA Cerato Classic, Stinger и представительский седан K900. Все вышеупомянутые акции действуют до 31 марта.