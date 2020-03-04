Toyota RAV4 и другие новые авто, которые можно купить с большими весенними скидками

Toyota

Весенние акции самого популярного в России японского бренда продлятся до 31 марта. В это время его бестселлер — кроссовер Toyota RAV4, оснащенный двухлитровым мотором мощностью 149 л. с., можно купить со скидкой в 150 000 рублей. Правда, выгода действует, только если отдать в счет оплаты нового «друга» старенькое авто. И тогда, например, «Равчик» в комплектации «Комфорт» с вышеупомянутым движком и вариатором, передающем тягу на переднюю ось, обойдется в 1 830 000 рублей.

Новый RAV4, оснащенный более производительным мотором объемом 2,5 л с отдачей в 199 сил, тоже не обошли выгодными условиями. Приобретение такого паркетника по трейд-ин сэкономит 100 000 рублей. Кроме того, к кроссоверу прилагается постгарантийный контракт на 2 года, то есть авто будут чинить по гарантии не 3 года, а 5 лет. Либо до 160 000 км пробега — в зависимости от того, что наступи раньше.

Если для покупателя trade-in — не вариант, то японцы предлагают выгодный кредит на RAV4 со ставкой 7,9%, если ссуда берется на срок от 1 до 3 лет, либо с 9,9% годовых, если растянуть платежи от 3 до 5 лет. В обоих случаях первоначальный взнос не должен быть менее 20% от стоимости машины.