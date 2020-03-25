Многие россияне надеются, что цены на новые авто будут снижаться

Это стало известно после публикации исследования, проведенного ресурсом Авто Mail.ru. В ходе опроса так же выяснилось, что 9% россиян, планировавших купить новую машину в этом году, от своего желания не отказываются и постараются поторопиться с его реализацией из-за роста цен (о котором, кстати сказать, уже заявили Renault, VW, KIA, Citroёn,Honda и другие автопроизводители). Более того, 4,6% россиян все-таки собираются пересесть на новое авто, как бы не менялись прайс-листы. И еще немного меда в ложку дилерского дегтя добавят 2,4% наших сограждан, которые, согласно опросу «вообще не планировали покупать автомобиль, но задумались об этом из-за возможного роста цен».

Тем не менее, оптимизм наших людей поражает. Так, 7,8% россиян надеются, что поднимая цены, автостроители с какого-то перепугу нивелируют подорожание скидками. А 2,4% респондентов и вовсе уверены, что определенные модели наооборот — подешевеют. И еще 7,2% опрошенных считают, что цены подскочат на время, а потом вернутся к докризисным значениям.

Вот уж действительно: простота хуже воровства, поскольку ждать, что и автопроизводители, и их дилеры, несущие сегодня колоссальные убытки, рано или поздно задумаются о дисконтах или снижении цен — просто глупо. Примером тому — кризис 2014 года, после которого мы наблюдаем только непреращающийся рост цен на новые автомобили.