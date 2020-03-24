Как минимизировать риск заражения коронавирусом при общении с сотрудниками ДПС

Рассмотрим рутинную процедуру проверки документов у водителя экипажем ГИБДД. В ходе нее гражданин обязан передать полицейскому документы на машину, «права» и полис ОСАГО. Если никаких претензий к автомобилисту нет, документы возвращаются к нему в руки. Этот алгоритм в нормальной ситуации не вызывает никаких вопросов. Но в условиях пандемии…

Напомним, что один из главных путей заражения коронавирусом — переселение бацилл при рукопожатии или через какой-то предмет. И нет никаких гарантий, что вирус не передастся между людьми с промежуточной остановкой на пластике СТС или «прав» с полисом. Хуже всего в этой ситуации то, что сотрудник ДПС за смену успевает подержать в руках не один десяток водительских удостоверений. И абсолютно никто не знает, кто из их владельцев на самом деле инфицирован COVID-19.

А исключать этого нельзя, поскольку одному Богу известно, сколько автовладельцев за период с декабря 2019-го по начало марта 2020-го, когда начались ограничения авиаперевозок, пересеклось с носителями коронавируса на международных рейсах по всему миру. А ведь по данным медиков, у 70% людей, оказавшихся с таким диагнозом в больнице в той же столичной Коммунарке, заболевание протекает вообще бессимптомно.