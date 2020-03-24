Как минимизировать риск заражения коронавирусом при общении с сотрудниками ДПС

Рассмотрим рутинную процедуру проверки документов у водителя экипажем ГИБДД. В ходе нее гражданин обязан передать полицейскому документы на машину, «права» и полис ОСАГО. Если никаких претензий к автомобилисту нет, документы возвращаются к нему в руки. Этот алгоритм в нормальной ситуации не вызывает никаких вопросов. Но в условиях пандемии…
Напомним, что один из главных путей заражения коронавирусом — переселение бацилл при рукопожатии или через какой-то предмет. И нет никаких гарантий, что вирус не передастся между людьми с промежуточной остановкой на пластике СТС или «прав» с полисом. Хуже всего в этой ситуации то, что сотрудник ДПС за смену успевает подержать в руках не один десяток водительских удостоверений. И абсолютно никто не знает, кто из их владельцев на самом деле инфицирован COVID-19.
А исключать этого нельзя, поскольку одному Богу известно, сколько автовладельцев за период с декабря 2019-го по начало марта 2020-го, когда начались ограничения авиаперевозок, пересеклось с носителями коронавируса на международных рейсах по всему миру. А ведь по данным медиков, у 70% людей, оказавшихся с таким диагнозом в больнице в той же столичной Коммунарке, заболевание протекает вообще бессимптомно.
Учитывая все это, можно предположить, что сотрудники ДПС попадают в самую реальную группу риска с точки зрения заболевания и распространения коронавируса. Но на данный момент никто из них не замечен в ношении медицинских масок и специальных перчаток при общении с водителями. Что грозит реальной опасностью не только тиражированием инфекции среди автомобилистов, но и среди самих сотрудников ГИБДД на местах.
Портал «АвтоВзгляд» обратился за комментариями по этому поводу в ряд региональных управлений ГИБДД. Однако служащие их отделов пропаганды, словно сговорившись, как воды в рот набрали, переадресовав нас в Управление общественных связей МВД РФ. Хотя, казалось бы, что криминального в том, чтобы рассказать СМИ с многомиллионной аудиторией о действиях, предпринимаемых конкретным подразделением автоинспекции в борьбе с распространением инфекции? Если, конечно, предпринимаемых…
На момент публикации материала, официального ответа от представителей МВД РФ мы не получили.
Поэтому водителям придется избегать потенциальной угрозы распространения коронавируса при общении с дорожной полицией своими силами. По крайней мере — пока. Для этого рекомендуем возить в бардачке пачку дезинфицирующих салфеток, одноразовые перчатки и несколько медицинских масок. При остановке полицией надеваем перчатки, отдаем документы сотруднику и держим наготове бактерицидную салфетку.
Получив из рук патрульного свои «права» и СТС, немедленно и тщательно протираем их ею и откладываем на центральную консоль. Далее аккуратно снимаем одноразовые перчатки и складываем их, а также использованную салфетку, в заранее заготовленный полиэтиленовый пакетик.
Только после этого можно касаться руками салона машины и своей одежды. А потенциально опасный пакетик при первой же возможности выкидываем в мусорный бак — там вирус безопасно для окружающих через какое-то время благополучно умрет.