Как сэкономить на покупке недорогой, но проверенной подержанной машины через Интернет

Зная об этом, крупнейшие интернет-площадки создают для своих клиентов специальные сервисы по онлайн-оценке выставленных на продажу экземпляров. Среди прочих пользовательских опций, предусмотренных в рамках подобных интернет-проектов, можно назвать, например, такую, как «Оценка стоимости авто». Она имеется, в частности, в системе поиска подержанной машины по объявлениям на сайте «Авито». Она достойна пристального рассмотрения сразу по нескольким причинам.

Во-первых, конкретное транспортное средство, указанное в объявлении, тут оценивается комплексно — по 12 различным параметрам, включая марку, модель, год выпуска, пробег, регион продажи, тип и объем двигателя и прочее. Во-вторых, что вообще редкость, лот сравнивается с аналогичными авто, объявления о продаже которых размещены не только на самом «Авито», но и на внешних ресурсах. Анализируются, в общей сложности, порядка 1 млн объявлений.

И для доступа к этим данным не требуется вносить никакой платы. Вы видите интересное объявление о продаже, кликаете на него и перед вашими глазами наглядно иллюстрируется оценка лота («хорошая цена», «отличная цена»), а рядом высвечивается разница со средней, на данный момент, по рынку стоимостью аналогичных моделей. С учетом широты анализируемых данных можно не опасаться, что невысокая цена лота означает, что с машиной «что-то нечисто». Скорее всего, продавец просто адекватно оценил ее. С другой стороны, алгоритм поиска и выдачи результатов настроен таким образом, что объявления с сомнительными ценами вообще никак не отмечаются и не участвуют в анализе.

Получается, что «Оценка стоимости авто» по алгоритму, разработанному «Авито», дает покупателю качественный инструмент для быстрого отсеивания выгодных предложений из вороха похожих и, если сложится, возможность купить хороший автомобиль по цене ниже среднерыночной, застраховавшись от опасности переплатить. Надо сказать, что и для продавца этот сервис полезен. Основываясь на результатах аналитики «Авито», он может сразу сориентироваться, почем можно продать его «ласточку». Что позволит не терять время и не испытывать лишних разочарований, выставляя машину на продажу по завышенной цене, а потом удивляясь, почему ею никто не интересуется. Таким образом, окунувшись в сложный процесс приобретения подержанной легковушки, можно сильно облегчить себе жизнь, воспользовавшись возможностями, которые предоставляет применение технологий «больших данных».

Следует сказать, что на «Авито» существует удобный сервис доскональной проверки истории автомобиля перед его покупкой — «Автотека». До 10 апреля 2020 года проверка перед покупкой любых трех автомобильных лотов с ее помощью стоит на 30% дешевле. Воспользоваться скидкой можно, применив промокод — AVTOVZGLYAD30.

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Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке получения скидки на сайте https://autoteka.ru/.