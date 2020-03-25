Как сэкономить на покупке недорогой, но проверенной подержанной машины через Интернет

Понятно, что всегда хочется купить подешевле, но простому автолюбителю крайне сложно уловить в погоне за дешевизной ту ценовую грань, за которой начинается эпопея под названием «купил проблемное авто».
Поиск хорошего подержанного автомобиля, соответствующего имеющемуся бюджету, сейчас осложняется, как ни парадоксально, еще и богатством выбора. Подавляющее большинство автомобильного секонд-хенда торгуется через Интернет, а объявления о продаже размещают на своих страницах сразу несколько специализирующихся на таких услугах сервисов типа «Авито». Причем объявление о продаже одной и той же машины ее продавец частенько публикует одновременно на нескольких профильных ресурсах. По этой причине потенциальный покупатель, и так перегруженный данными о стоимости подержанного транспорта, оказывается погребен еще и под ворохом дублирующейся информации. Это обстоятельство тоже совсем не помогает адекватно оценить текущие рыночные цены на нужную модель и сделать правильный выбор.
Зная об этом, крупнейшие интернет-площадки создают для своих клиентов специальные сервисы по онлайн-оценке выставленных на продажу экземпляров. Среди прочих пользовательских опций, предусмотренных в рамках подобных интернет-проектов, можно назвать, например, такую, как «Оценка стоимости авто». Она имеется, в частности, в системе поиска подержанной машины по объявлениям на сайте «Авито». Она достойна пристального рассмотрения сразу по нескольким причинам.
Во-первых, конкретное транспортное средство, указанное в объявлении, тут оценивается комплексно — по 12 различным параметрам, включая марку, модель, год выпуска, пробег, регион продажи, тип и объем двигателя и прочее. Во-вторых, что вообще редкость, лот сравнивается с аналогичными авто, объявления о продаже которых размещены не только на самом «Авито», но и на внешних ресурсах. Анализируются, в общей сложности, порядка 1 млн объявлений.
И для доступа к этим данным не требуется вносить никакой платы. Вы видите интересное объявление о продаже, кликаете на него и перед вашими глазами наглядно иллюстрируется оценка лота («хорошая цена», «отличная цена»), а рядом высвечивается разница со средней, на данный момент, по рынку стоимостью аналогичных моделей. С учетом широты анализируемых данных можно не опасаться, что невысокая цена лота означает, что с машиной «что-то нечисто». Скорее всего, продавец просто адекватно оценил ее. С другой стороны, алгоритм поиска и выдачи результатов настроен таким образом, что объявления с сомнительными ценами вообще никак не отмечаются и не участвуют в анализе.
Получается, что «Оценка стоимости авто» по алгоритму, разработанному «Авито», дает покупателю качественный инструмент для быстрого отсеивания выгодных предложений из вороха похожих и, если сложится, возможность купить хороший автомобиль по цене ниже среднерыночной, застраховавшись от опасности переплатить. Надо сказать, что и для продавца этот сервис полезен. Основываясь на результатах аналитики «Авито», он может сразу сориентироваться, почем можно продать его «ласточку». Что позволит не терять время и не испытывать лишних разочарований, выставляя машину на продажу по завышенной цене, а потом удивляясь, почему ею никто не интересуется. Таким образом, окунувшись в сложный процесс приобретения подержанной легковушки, можно сильно облегчить себе жизнь, воспользовавшись возможностями, которые предоставляет применение технологий «больших данных».
Следует сказать, что на «Авито» существует удобный сервис доскональной проверки истории автомобиля перед его покупкой — «Автотека». До 10 апреля 2020 года проверка перед покупкой любых трех автомобильных лотов с ее помощью стоит на 30% дешевле. Воспользоваться скидкой можно, применив промокод — AVTOVZGLYAD30.
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Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке получения скидки на сайте https://autoteka.ru/.