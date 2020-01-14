Зачем в бензобак машины раз в полгода стоит лить керосин

Дизелисты пожмут плечами: а что такого? Со времен Я-5 «Коджу» — первого советского грузовика на тяжелом топливе — лили шоферы детище поляка Лукасевича в бензобаки. Лили с одной единственной целью: чтобы соляра не замерзла. Пропорции со временем менялись от 50 на 50 до 1 к 10, но смысл оставался прежним: если в ДТ добавить керосина — быть автомобилю на ходу в любой мороз. Но чтобы в бензиновый автомобиль?..
Есть этому факту одно достойное объяснение: отечественный бензин никогда высоким качеством не отличался. Сразу за МКАД и КАД по давней традиции начинаются сущие чудеса: тут даже отходы от производства бензина превращаются в бензин. Заливая гремучую в прямом и переносном смысле слова жидкость в бензобаки, россияне чувствуют ухудшение динамика, падение мощности и множество других чудачеств автомобиля. И немедленно начинают с ними бороться.
Те, что побогаче да поторопливее, бегут в магазины приобрести «волшебство в баночке», которое мгновенно все неполадки исправит, да еще и пахнет клубничкой. Те же, кто решат разобраться в сути проблемы, заморскую банку перевернут и найдут в дебрях красивых слов и сложных оборотов до боли знакомое слово: керосин.
Действительно, керосин отлично справляется с чисткой форсунок и дросселя, вымывая из топливной системы всю грязь. Желающие могут столько же смело, но уже раз в десять дешевле приобрести пузырек старого, как мир, и проверенного, как ЗИК-овский топор, средства, обладающего могучими чистящими способностями. Если быть до конца откровенным, то керосину никакие присадки не нужны — главное, чтобы форсунки эту взрывную мощь пережили.
Как всегда, у любого чуда есть оборотная сторона: во-первых, с добавлением керосина в бензобак частить не надо. Более чем достаточно делать это каждые полгода. Во-вторых, нужно быть особенно аккуратным в первый — пробный — раз. Дело в том, что керосин выметет наросты не только из форсунок и топливопровода, но и поднимет всю грязь, годами копившуюся в бензобаке. И мало того, что поднимет, так еще и отправит напрямую в святая святых — в мотор. Кому от этого станет лучше — большой вопрос, так что перед экспериментами с керосином следует снять и промыть бензобак. Можно тем же средством, к слову.
Прежде чем применять «дедушкины» методы, громко высказанные в очередном он-лайн сообществе, нужно крепко взвесить последствия: стоит ли в современный, высокотехнологичный мотор лить тоже, что заливали в прошлом веке в «Жигули» и «Москвичи»? Через топливопровод и «котлы» той же «Волги» могло ведро со свистом пролететь — никто бы и не заметил. А вот хрупкая форсунка новенькой иномарки, ресурс которой сам производитель оценил года в три, такого подхода может и не оценить. Все средства хороши, когда они в меру.