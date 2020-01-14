Зачем в бензобак машины раз в полгода стоит лить керосин

Дизелисты пожмут плечами: а что такого? Со времен Я-5 «Коджу» — первого советского грузовика на тяжелом топливе — лили шоферы детище поляка Лукасевича в бензобаки. Лили с одной единственной целью: чтобы соляра не замерзла. Пропорции со временем менялись от 50 на 50 до 1 к 10, но смысл оставался прежним: если в ДТ добавить керосина — быть автомобилю на ходу в любой мороз. Но чтобы в бензиновый автомобиль?..

Есть этому факту одно достойное объяснение: отечественный бензин никогда высоким качеством не отличался. Сразу за МКАД и КАД по давней традиции начинаются сущие чудеса: тут даже отходы от производства бензина превращаются в бензин. Заливая гремучую в прямом и переносном смысле слова жидкость в бензобаки, россияне чувствуют ухудшение динамика, падение мощности и множество других чудачеств автомобиля. И немедленно начинают с ними бороться.

Те, что побогаче да поторопливее, бегут в магазины приобрести «волшебство в баночке», которое мгновенно все неполадки исправит, да еще и пахнет клубничкой. Те же, кто решат разобраться в сути проблемы, заморскую банку перевернут и найдут в дебрях красивых слов и сложных оборотов до боли знакомое слово: керосин.