Двигатели каких бюджетных машин способны проехать без проблем и ремонта свыше 400 000 км

Фото из открытых источников
Ни для кого не секрет, что современные автомобили перестали быть сверхнадежными, как это было десять, а то и двадцать лет назад. А уж тем более машины бюджетного сегмента! Да, о моторах-миллионникам можно забыть, но какие авто проедут без поломок хотя бы 100 000 км?

Увы и ах, но двигатели превратились в обычный расходный материал. Они ломаются быстрее, чем стирается резина или ржавеет глушитель. Что уж там говорить, если даже в премиум-классе моторы на автомобилях довольно часто меняют еще даже в ходе гарантийного срока эксплуатации. Страшно представить, как обстоят дела с агрегатами в «бюджетниках».

Впрочем, не стоит паниковать: есть еще недорогие автомобили, чьи движки вполне себе, а главное без проблем выкатывают и по 400 000 километров.

Фото из открытых источников

RENAULT

Французский двигатель так называемой К-серии на удивление оказался довольно ресурсным. Он бывает в двух модификациях: К7М — «восьмиклапанник» и K4M с шестнадцатью клапанами. С объема 1,6 л снимаются от 82 до 108 сил, которых хватает для комфортного перемещения в пространстве.

Агрегат не надрывается и не боится холодных пусков, пламенное сердце неубиваемых временем Renault Logan и Sandero, включая Stepway. Если бы мотор не был столь надежным, эти машины не стояли бы на вооружении таксопарков, согласны?

Фото из открытых источников

KIA И HYUNDAI

Вот они — герои нашего времени, рабочие лошадки и неутомимые бестселлеры: KIA Rio, Hyundai Creta и Solaris. Моторы серии G4FC объемом 1,4 и 1,6 л порой выхаживают и гораздо больше 400 000 километров без капитального ремонта и иного вмешательства русских рук.

Водители такси поговаривают, что движки их «коней» легко мотают и по полмиллиона. Главное — правильно эксплуатировать машину и вовремя делать техническое обслуживание. Эти двигатели также знакомы нам по моделям KIA Ceed, Soul и Cerato, а также Hyundai Elantra.

Фото из открытых источников

TOYOTA

Этот 2,5-литровый агрегат 2AR-FE капризен к качеству топлива, но при правильной кормежке и езде не «тапка в пол» готов служить верой и правдой много тысяч километров. Во всяком случае, полмиллиона на одометре владелец кроссовера Toyota RAV4 может накрутить без лишних нервов и затрат. Чего давно не сказать об автомобилях немецких марок, и иногда даже премиальных.

Еще столь живучий силовой агрегат можно встретить под капотом, пусть и не бюджетного, но крайне популярного у россиян седана Toyota Camry. Ведь не зря же их так много бегает по нашим направлениям.

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24 марта 2020
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