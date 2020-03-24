Двигатели каких бюджетных машин способны проехать без проблем и ремонта свыше 400 000 км

Увы и ах, но двигатели превратились в обычный расходный материал. Они ломаются быстрее, чем стирается резина или ржавеет глушитель. Что уж там говорить, если даже в премиум-классе моторы на автомобилях довольно часто меняют еще даже в ходе гарантийного срока эксплуатации. Страшно представить, как обстоят дела с агрегатами в «бюджетниках».
Впрочем, не стоит паниковать: есть еще недорогие автомобили, чьи движки вполне себе, а главное без проблем выкатывают и по 400 000 километров.
RENAULT
Французский двигатель так называемой К-серии на удивление оказался довольно ресурсным. Он бывает в двух модификациях: К7М — «восьмиклапанник» и K4M с шестнадцатью клапанами. С объема 1,6 л снимаются от 82 до 108 сил, которых хватает для комфортного перемещения в пространстве.
Агрегат не надрывается и не боится холодных пусков, пламенное сердце неубиваемых временем Renault Logan и Sandero, включая Stepway. Если бы мотор не был столь надежным, эти машины не стояли бы на вооружении таксопарков, согласны?
KIA И HYUNDAI
Вот они — герои нашего времени, рабочие лошадки и неутомимые бестселлеры: KIA Rio, Hyundai Creta и Solaris. Моторы серии G4FC объемом 1,4 и 1,6 л порой выхаживают и гораздо больше 400 000 километров без капитального ремонта и иного вмешательства русских рук.
Водители такси поговаривают, что движки их «коней» легко мотают и по полмиллиона. Главное — правильно эксплуатировать машину и вовремя делать техническое обслуживание. Эти двигатели также знакомы нам по моделям KIA Ceed, Soul и Cerato, а также Hyundai Elantra.
TOYOTA
Этот 2,5-литровый агрегат 2AR-FE капризен к качеству топлива, но при правильной кормежке и езде не «тапка в пол» готов служить верой и правдой много тысяч километров. Во всяком случае, полмиллиона на одометре владелец кроссовера Toyota RAV4 может накрутить без лишних нервов и затрат. Чего давно не сказать об автомобилях немецких марок, и иногда даже премиальных.
Еще столь живучий силовой агрегат можно встретить под капотом, пусть и не бюджетного, но крайне популярного у россиян седана Toyota Camry. Ведь не зря же их так много бегает по нашим направлениям.