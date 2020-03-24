Двигатели каких бюджетных машин способны проехать без проблем и ремонта свыше 400 000 км

Увы и ах, но двигатели превратились в обычный расходный материал. Они ломаются быстрее, чем стирается резина или ржавеет глушитель. Что уж там говорить, если даже в премиум-классе моторы на автомобилях довольно часто меняют еще даже в ходе гарантийного срока эксплуатации. Страшно представить, как обстоят дела с агрегатами в «бюджетниках».

Впрочем, не стоит паниковать: есть еще недорогие автомобили, чьи движки вполне себе, а главное без проблем выкатывают и по 400 000 километров.