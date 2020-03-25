За нарушение карантина по коронавирусу можно временно лишиться машины

Департамент транспорта столицы отчитался о необычном достижении в борьбе с коронавирусом. Оказывается, один из жителей города решил уйти по делам из дома, где находился на карантине, связанном с вирусом. Причем сделал это с помощью своего авто.

Полиция задержала машину нарушителя, а дептранс отчитался об отправке потенциально заразного транспортного средства на спецстоянку.

– Автомобиль отправится на спецстоянку и будет изолирован от остальных авто, — говорится в сообщении ведомства.

Оперативная реакция правоохранителей стала возможно, судя по всему, благодаря отслеживанию перемещений мобильного телефона гражданина между базовыми станциями сотовой связи. Одновременно, скорее всего, госномер его авто фиксировался полицейскими камерами на улицах столицы.

Теперь прервавшему карантин грозит ответственность по статье 6.3 КоАП, за «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Она предполагает наказание в виде либо предупреждения, либо штрафа в 100—500 рублей.

Кроме этого автовладельцу, скорее всего, придется оплатить «услуги» эвакуатора, а также хранение его транспортного средства на штрафстоянке, которое он сможет забрать оттуда еще не скоро.