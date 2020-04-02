Как можно заразиться коронавирусом при эвакуации машины на штрафстоянку

Сейчас, когда в городах трафик на дорогах резко упал из-за потивоэпидемиологических мер властей, количество нарушений ПДД, за которые применяется эвакуация, резко упало. Тем не менее, машины горожан исправно продолжают оказываться на штрафстоянках — хотя находить формальные причины для этого эвакуаторщикам становится все труднее. Судя по всему, призывы к здравому смыслу вряд ли хоть как-то подействуют на работников эвакуационного конвейера: они не угомонятся даже на время коронавируса.

ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА

На самом деле, отправка машин на штрафстоянки сейчас — прямая провокация распространения вируса среди автовладельцев. Прежде всего потому, что хозяин эвакуированного авто должен каким-то образом добраться до «отстойника», где оказалась его машина. Последняя, как правило, всегда расположена на другом конце географии. Чтобы добраться до нее, придется воспользоватья общественным транспортом, близко «пообщавшись» с кучей других людей. Или вызвать такси.

Да, таксистов теперь заставляют держать в машине обеззараживающие средства и медицинские маски. Но кто гарантирует, что они обрабатывают ими салон после каждого пассажира? Особенно если вспомнить, что заказов сейчас мало, и упустить клиента из-за уборки — мало кто из таксистов готов. Добираться до штрафстоянки на каршеринговом авто сейчас вообще страшно — их в течении дня однозначно никто не дезинфицирует.