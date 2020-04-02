Как можно заразиться коронавирусом при эвакуации машины на штрафстоянку

Сейчас, когда в городах трафик на дорогах резко упал из-за потивоэпидемиологических мер властей, количество нарушений ПДД, за которые применяется эвакуация, резко упало. Тем не менее, машины горожан исправно продолжают оказываться на штрафстоянках — хотя находить формальные причины для этого эвакуаторщикам становится все труднее. Судя по всему, призывы к здравому смыслу вряд ли хоть как-то подействуют на работников эвакуационного конвейера: они не угомонятся даже на время коронавируса.
ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА
На самом деле, отправка машин на штрафстоянки сейчас — прямая провокация распространения вируса среди автовладельцев. Прежде всего потому, что хозяин эвакуированного авто должен каким-то образом добраться до «отстойника», где оказалась его машина. Последняя, как правило, всегда расположена на другом конце географии. Чтобы добраться до нее, придется воспользоватья общественным транспортом, близко «пообщавшись» с кучей других людей. Или вызвать такси.
Да, таксистов теперь заставляют держать в машине обеззараживающие средства и медицинские маски. Но кто гарантирует, что они обрабатывают ими салон после каждого пассажира? Особенно если вспомнить, что заказов сейчас мало, и упустить клиента из-за уборки — мало кто из таксистов готов. Добираться до штрафстоянки на каршеринговом авто сейчас вообще страшно — их в течении дня однозначно никто не дезинфицирует.
ЗАРАЗНАЯ ЭВАКУАЦИЯ
Ну а когда вы прибыли в «автотюрьму», начнется не менее увлекательная с точки зрения потенциального заражения процедура. Прежде всего, вы и работники этого заведения неизбежно будете передавать из рук в руки друг другу документы и всякие бумаги на подпись. И никакие маски и перчатки тут не спасут от невольной передачи инфекции.
Ее могла бы предупредить лишь полная санитарная обработка помещений, где находятся автовладельцы, а также рабочих мест клерков спецстоянки после ухода каждого посетителя. Этого, разумеется, нет и в помине.
ДЕНЬГИ ПАХНУТ КОРОНАВИРУСОМ
Когда автор этих строк относительно недавно составил компанию товарищу, выручавшему свою эвакуированную «ласточку», его неприятно удивило, что оплатить на месте «услуги» стоянки с 25-процентной скидкой можно было только наличными — банкоматы не работали.
Давно известно, что любой вирус прекрасно передается с купюрами. Скорее всего, ситуация на штрафстоянках в этом смысле не изменилась до сих пор. Таким образом, сейчас автовладельцам особенно опасно сталкиваться со службой принудительной эвакуации машин.
А тем временем депутаты Мосгордумы приняли закон, вводящий эвакуацию автомобилей горожан еще и за нарушения самоизоляции по коронавирусу.