Чужой среди своих: первый тест-драйв обновленного Infiniti QX50 2020-го модельного года

Самое примечательное в «вивисекции» Infiniti QX50 то, что внешне отличить авто от дореформенной версии с первого взгляда довольно сложно. Кто не интересовался этим вопросом специально, наверняка даже не сразу заметит слегка изменившийся дизайн переднего бампера и противотуманных огней. Впрочем, это не страшно: главные новшества кроссовера 2020 модельного года в другом. В его начинке.
Во-первых, только изнутри можно обнаружить радикально увеличившуюся площадь остекления крыши. Скромный люк над передними сиденьями в новой версии «полтинника» превратился в панорамное окно над головами всех обитателей салона.
Во-вторых, водитель сразу обнаружит, что перед ним на лобовом стекле появилась проекция текущих показаний спидометра. Еще бы, какой же премиум без такой опции?
В-третьих, в меню «мультимедийки» появились дополнительные «странички». Тыкаешь в новую иконку «помощь при вождении», и попадаешь в интерфейс настроек активного круиз-контроля, системы удержания в полосе и слежения за боковыми интервалами, ESP и прочей умной электроники.
Кроме того, расширились возможности самостоятельных настроек характера рулевого управления, подвески и даже системы торможения мотором.
Жаль только, что «юзабилити» взаимодействия смартфона с мультимедиа японцы до конца и не доработали. Автор этих строк, например, так и не смог сразу и интуитивно понять: какой шаманский танец следует исполнить, чтобы убрать из списка запомненных бортовой электроникой мобильных устройств то, которое уже не используется и заменить его новой позицией? Впрочем, поковырявшись эту процедуру исполнить можно. Главное — не забыть, как!
В остальном старания премиальных ребят из «Инфинити» достойны лишь похвал. Например, едва тронувшись с места за рулем обновленной QX50, немедленно понимаешь: господа из технического центра компании не даром едят свои суши!
Дело в том, что к ходовым качествам дореформенного варианта кроссовера у автора этих строк имелся серьезный перечень претензий. Судя по всему, не у меня одного, раз японцы провели столь серьезную работу над ошибками по всем «личным» пунктам.
Так, имелись нарекания к темпераменту высокотехнологичного 249-сильного турбомотора — единственного в мире серийного агрегата с изменяемой степенью сжатия. Его повседневное поведение в паре с вариатором как-то не вязалось с гордым именем высоких технологий.
Это выражалось в том, что при старте с места и при необходимости резко ускориться машина откровенно «тупила». Ты жал педаль газа в пол, а «финик» задумывался примерно на секунду, только потом спохватывался и начинал разгоняться интенсивнее — как ты от него и требовал с самого начала.
Пытаться менять режимы движения машины между «нормальным», «спортивным» и «экологичным» (с помощью клавиши возле джойстика КП) было вовсе бесполезно. Динамика кроссовера и расход топлива от этих перещелкиваний если и менялись, то водитель этого не замечал.
Зато теперь у Infiniti QX50 2020-го года вы таких «косяков» не обнаружите! Машина мгновенно прыгает вперед — немедленно, как только вы хоть чуть-чуть нажмете на «гашетку». Ямы на старте исчезли полностью. А если перевести авто в «спорт», так на «финике» можно носиться так, будто тебя в одно место шершень ужалил.
Но этого мало! Грош цена была бы этому преображению силовых агрегатов, без соответствующей настройки подвески. Японцы и с ней поработали. Теперь «пятидесятка» больше не кренится в поворотах, а «ходовка» перестала ощущаться, как что-то аморфное. Машина отныне — словно плотно сжатый кулак!
Да, теперь это собранный аппарат с четким «рулем», оптимально реагирующим на все пожелания водителя. Без всякого преувеличения скажу, что японцы поймали в этом смысле требуемый баланс: машина стала вполне «драйверской», но не превратилась при этом в подобие зубодробительного и нервного карта, — как это порой случается с по-настоящему спортивными моделями.
Единственное, что осталось в управлении освеженного Infiniti QX50 — легковатый, с минимальной обратной связью руль. Если б с японцы научили электоусилитель работать с переменным усилием, — тяжелеть на высокой скорости, — то…
В общем, придется признаться в страшном: этот японский кроссовер по своим ходовым характеристикам и управляемости вплотную приблизился к законодателям мод в этой области — немецким конкурентам!
Сказал бы кто мне такое пару лет назад — я рассмеялся б тому человеку в лицо. Но теперь с полной ответственностью можно заявить: Infiniti QX50 2020-го модельного года — самый «немецкий» из японских премиальных кроссоверов на российском рынке.
Прямо как не в Азии делали! Цена, впрочем, у кроссовера тоже вполне европейская — от 3 млн. рублей «в базе» и до 4,25 млн. в наряднейшей комплектации Autograph Proactive.