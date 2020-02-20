Чужой среди своих: первый тест-драйв обновленного Infiniti QX50 2020-го модельного года

Самое примечательное в «вивисекции» Infiniti QX50 то, что внешне отличить авто от дореформенной версии с первого взгляда довольно сложно. Кто не интересовался этим вопросом специально, наверняка даже не сразу заметит слегка изменившийся дизайн переднего бампера и противотуманных огней. Впрочем, это не страшно: главные новшества кроссовера 2020 модельного года в другом. В его начинке.

Во-первых, только изнутри можно обнаружить радикально увеличившуюся площадь остекления крыши. Скромный люк над передними сиденьями в новой версии «полтинника» превратился в панорамное окно над головами всех обитателей салона.

Во-вторых, водитель сразу обнаружит, что перед ним на лобовом стекле появилась проекция текущих показаний спидометра. Еще бы, какой же премиум без такой опции?

В-третьих, в меню «мультимедийки» появились дополнительные «странички». Тыкаешь в новую иконку «помощь при вождении», и попадаешь в интерфейс настроек активного круиз-контроля, системы удержания в полосе и слежения за боковыми интервалами, ESP и прочей умной электроники.

Кроме того, расширились возможности самостоятельных настроек характера рулевого управления, подвески и даже системы торможения мотором.