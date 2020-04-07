Как Toyota помогает российским медикам в борьбе с коронавирусом

Автомобили Toyota и Lexus в числе 45 штук уйдут в распоряжение медучреждений под ведомством Минздрава России, оказывающим помощь пациентам на самоизоляции в Москве и Подмосковье.

«Автомобили будут также использоваться для диагностических выездов и оперативной доставки анализов в лаборатории, — сообщают официальные представители ООО „Тойота Мотор“. — В программе будут участвовать кроссоверы и внедорожники, которые смогут помочь медикам добраться до труднодоступных областных районов».

Авто передадут медикам на три месяца. Но если будет необходимо, автопроизводитель продлит договоренности.

Напомним, что «поднебесный» Changan тоже передал автомобили из своего парка московским больницам, находящимся на передовой в борьбе с COVID-19. Кроме того, как уже писал портал «АвтоВзгляд», Jaguar Land Rover вручил 21 автомобиль во временное пользование поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт», привозящим медикаменты и продукты пожилым и другим людям, попадающим в группу риска по коронавирусу.