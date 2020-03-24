Toyota и Lexus останавливают сразу пять заводов из-за резкого снижения спроса на авто

Во всяком случае, японский автогигант не стали бы идти на столь кардинальные меры, если бы не ощутимое снижение покупательской активности. Представители Toyota объясняют временную остановку производства в том числе нестабильной ситуацией на глобальном рынке.

По данным Automotive News, в настоящий момент объемы выпуска легковушек уже снизился на 36 000 единиц. То ли еще будет. В Такаоке на паузу поставят конвейер, собирающий Corolla и RAV4, в Тахаре — Land Cruiser Prado, а также Lexus GS, LS, IS, RC и NX.

Не обойдет стороной приостановка производства модели Toyota Camry, Prius и Lexus ES в Цуцуми, а в Хамуре тормознется сборка Land Cruiser Prado и FJ Cruiser. Машиностроительная площадка в Кюсю тоже йдет на отдых, остановив выпуск Lexus UX, NX и CT.