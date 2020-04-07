Коронавирус оставит без работы не менее трети дальнобойщиков

АвтоВзгляд
Пока правительство думает над мерами поддержки тех или иных отраслей экономики, дальнобойщики начинают потихоньку «класть зубы на полку». Поставленная «на паузу» экономика уже обрушила, как выяснил портал «АвтоВзгляд», рынок автоперевозок в стране.

Карантиноподобные меры в экономике, направленные против модной сейчас в мире разновидности ОРВ, не только разогнали по домам «офисный планктон» больших городов, но и самым непосредственным образом придушили грузовые автоперевозки. А красивое название отрасли — «кровеносная система экономики страны» — теперь приобретает зловещий оттенок. Сейчас в ней наблюдается тотальное малокровие, а в отдельных ее частях еще и что-то вроде тромбоза.

Относится это преимущественно к южным регионам России, где местным властям так понравилось «держать и не пущать», что они под коронавирусный шумок установили на дорогах вверенных регионов порядки, сходные с военным положением. Всех иногородних принялись заворачивать назад еще на границах областей, а для местных водителей ввели систему пропусков с дифференциацией по цвету. Минпромторг вроде как выпустил разъяснение, что грузоперевозки не должны подпадать под ограничительные меры, но «на местах» изложенные в нем мысли доходят не сразу и не до всех.

Как рассказывают в соцсетях водители большегрузов, в первую нерабочую неделю апреля кое-где доходило до того самых настоящих «подстав» со стороны правоохранителей.

АвтоВзгляд

Когда сломавшаяся на трассе фура заезжала в придорожную мастерскую, местные «бойцы коронавирусного фронта» радостно штрафовали ее владельца на 200 000—500 000 рублей по недавно обновленной ч. 2 ст. 6.3 КоАП. За нарушение санитарных предписаний сидеть по домам и не работать.

Подобные «перегибы на местах», если судить по профессиональным форумам дальнобойщиков, отмечались на Ставрополье, Перми, Волгограде. Сейчас, вроде как, штрафная истерика в мозгах правоохранителей поутихла, но осадочек остался.

Выясняется также, что коронавирусная пандемия принесла простым водилам фур и некоторые плюсы. Судя по «сообщениям с мест», взаимодействие водителей с логистическими центрами и складами сейчас изрядно упростилась. Оформление грузов, на которое до последнего времени могло уходить по полдня из-за бюрократизации процесса, теперь резко ускорилось.

Везде принимаются антикоронавирусные меры, до минимума уменьшаются контакты между местным персоналом и приезжими водителями. Благодаря этому, сейчас процедура приемки-передачи груза сводится для дальнобойщика к процессу: получил в приоткрытое окошко папочку с бумагами, расписался где надо, вернул папочку сотруднику склада, отчалил на маршрут.

Даже медицинские маски при въезде на территорию складов водителям кое-где выдают, ведь дальнобойщику на шоссе купить ее физически невозможно.

АвтоВзгляд

По словам координатора ассоциации «Дальнобойщик» Валерия Войтко, сейчас более-менее прилично чувствуют себя лишь те грузовые компании, чьи машины заняты на доставке товаров первой необходимости. Все остальные перевозки сведены к минимуму.

Текущее падение объемов автомобильных грузопотоков оценивается экспертом на уровне 30—50% в зависимости от номенклатуры грузов и направления. На основании этих данных можно предположить, что до 30% грузового автопарка по окончании карантинных мер может оказаться не у дел, не выдержав жесточайшей ценовой конкуренции, развернувшейся сейчас на рынке автоперевозок. Поскольку демпинговать ради выживания вынуждены практически все.

– Перебоев с поставками каких-либо грузов по причинам, связанным с работой автотранспортников, нет и не предвидится. Сейчас они готовы выполнять любые заказы по минимальным ценам. В ближайшем же будущем нас ждет волна ликвидаций транспортных компаний. Выживет тот, кто сумеет лучше приспособиться к резко изменившейся ситуации в экономике, — считает Валерий Войтко.

коммерческий транспорт, коронавирус
7 апреля 2020
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