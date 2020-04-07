Коронавирус оставит без работы не менее трети дальнобойщиков

Карантиноподобные меры в экономике, направленные против модной сейчас в мире разновидности ОРВ, не только разогнали по домам «офисный планктон» больших городов, но и самым непосредственным образом придушили грузовые автоперевозки. А красивое название отрасли — «кровеносная система экономики страны» — теперь приобретает зловещий оттенок. Сейчас в ней наблюдается тотальное малокровие, а в отдельных ее частях еще и что-то вроде тромбоза.
Относится это преимущественно к южным регионам России, где местным властям так понравилось «держать и не пущать», что они под коронавирусный шумок установили на дорогах вверенных регионов порядки, сходные с военным положением. Всех иногородних принялись заворачивать назад еще на границах областей, а для местных водителей ввели систему пропусков с дифференциацией по цвету. Минпромторг вроде как выпустил разъяснение, что грузоперевозки не должны подпадать под ограничительные меры, но «на местах» изложенные в нем мысли доходят не сразу и не до всех.
Как рассказывают в соцсетях водители большегрузов, в первую нерабочую неделю апреля кое-где доходило до того самых настоящих «подстав» со стороны правоохранителей.
Когда сломавшаяся на трассе фура заезжала в придорожную мастерскую, местные «бойцы коронавирусного фронта» радостно штрафовали ее владельца на 200 000—500 000 рублей по недавно обновленной ч. 2 ст. 6.3 КоАП. За нарушение санитарных предписаний сидеть по домам и не работать.
Подобные «перегибы на местах», если судить по профессиональным форумам дальнобойщиков, отмечались на Ставрополье, Перми, Волгограде. Сейчас, вроде как, штрафная истерика в мозгах правоохранителей поутихла, но осадочек остался.
Выясняется также, что коронавирусная пандемия принесла простым водилам фур и некоторые плюсы. Судя по «сообщениям с мест», взаимодействие водителей с логистическими центрами и складами сейчас изрядно упростилась. Оформление грузов, на которое до последнего времени могло уходить по полдня из-за бюрократизации процесса, теперь резко ускорилось.
Везде принимаются антикоронавирусные меры, до минимума уменьшаются контакты между местным персоналом и приезжими водителями. Благодаря этому, сейчас процедура приемки-передачи груза сводится для дальнобойщика к процессу: получил в приоткрытое окошко папочку с бумагами, расписался где надо, вернул папочку сотруднику склада, отчалил на маршрут.
Даже медицинские маски при въезде на территорию складов водителям кое-где выдают, ведь дальнобойщику на шоссе купить ее физически невозможно.
По словам координатора ассоциации «Дальнобойщик» Валерия Войтко, сейчас более-менее прилично чувствуют себя лишь те грузовые компании, чьи машины заняты на доставке товаров первой необходимости. Все остальные перевозки сведены к минимуму.
Текущее падение объемов автомобильных грузопотоков оценивается экспертом на уровне 30—50% в зависимости от номенклатуры грузов и направления. На основании этих данных можно предположить, что до 30% грузового автопарка по окончании карантинных мер может оказаться не у дел, не выдержав жесточайшей ценовой конкуренции, развернувшейся сейчас на рынке автоперевозок. Поскольку демпинговать ради выживания вынуждены практически все.
– Перебоев с поставками каких-либо грузов по причинам, связанным с работой автотранспортников, нет и не предвидится. Сейчас они готовы выполнять любые заказы по минимальным ценам. В ближайшем же будущем нас ждет волна ликвидаций транспортных компаний. Выживет тот, кто сумеет лучше приспособиться к резко изменившейся ситуации в экономике, — считает Валерий Войтко.