Коронавирус оставит без работы не менее трети дальнобойщиков

Карантиноподобные меры в экономике, направленные против модной сейчас в мире разновидности ОРВ, не только разогнали по домам «офисный планктон» больших городов, но и самым непосредственным образом придушили грузовые автоперевозки. А красивое название отрасли — «кровеносная система экономики страны» — теперь приобретает зловещий оттенок. Сейчас в ней наблюдается тотальное малокровие, а в отдельных ее частях еще и что-то вроде тромбоза.

Относится это преимущественно к южным регионам России, где местным властям так понравилось «держать и не пущать», что они под коронавирусный шумок установили на дорогах вверенных регионов порядки, сходные с военным положением. Всех иногородних принялись заворачивать назад еще на границах областей, а для местных водителей ввели систему пропусков с дифференциацией по цвету. Минпромторг вроде как выпустил разъяснение, что грузоперевозки не должны подпадать под ограничительные меры, но «на местах» изложенные в нем мысли доходят не сразу и не до всех.

Как рассказывают в соцсетях водители большегрузов, в первую нерабочую неделю апреля кое-где доходило до того самых настоящих «подстав» со стороны правоохранителей.