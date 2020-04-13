2,5 млн. москвичей ринулись за коронавирусными цифровыми пропусками

Очередным мэрским указом жителей Москвы, как известно, посадят под цифровой «колпак», вынудив их испрашивать высочайшего позволения на поездку в гипермаркет или на работу «Большого брата» имени Собянина С. С. То обстоятельство, что получение цифрового «номерка на руке» через короткий SMS-номер и по телефону мэрии сейчас, по факту, не действует, вынудило жителей массово регистрироваться на сайте мэрии mos.ru и получать «цифровой аусвайс» там.

В связи с этим, счетчик посетителей этого портала к 11-ти утра 13-го апреля гордо демонстрировал более 1,5 млн уникальных посетителей. Через полчаса — уже свыше почти 2,5 млн.!

Переварить такой трафик в силах только по-настоящему продвинутый интернет-сервис. Именно по этой причине mos.ru и почти постоянно «висит» примерно начиная с 9-ти утра 13-го апреля. Люди в конце концов все-таки получают свои «цифровые метки». Но только после неоднократных попыток воспользоваться сервисом.

Хотя, с другой стороны, — и на том спасибо. Чтобы убедиться в этом достаточно вспомнить, с какой скоростью (если это можно назвать словом «скорость»!), работает, например, сервис проверки штрафов на официальном сайте ГИБДД.

На дворе 2020-й год и тотальная цифровизация всего и вся, а полицейские сервера, судя по всему, еще застали времена мамонтов. Если бы mos.ru сейчас работал как гибдд.рф, о введении цифровых пропусков можно было бы и не мечтать.

С оснащением компьютерной техникой в московской власти все более-менее в порядке. Сделано это за счет городского бюджета, львиную долю в котором составляет налог на доходы физлиц, то есть рядовых москвичей.

Получается, что москвичи из собственного кармана заплатили за то, чтобы им организовали цифровую «колонию-поселение» городского типа, где под предлогом борьбы с коронавирусом ввели, фактически, режим «за шаг вправо, шаг влево — многотысячный штраф»…