Сбой системы, или Почему нельзя верить электронным сервисам и помощникам водителя

— Поверните направо, а через 20 метров держитесь левее, — распорядился «ZOYA. Навигатор» и Алимхан послушно выполнил команды электронного помощника к неудовольствию клиента:
— Здесь же можно было проехать по-другому: без пробки и быстрее, — раздраженно заявил мужчина, рассевшийся на заднем сиденье.
— Как мине навгатыр паказываеть, так и еду, — на ломаном русском, но как можно вежливее, чтобы не лишиться чаевых, ответил Алимхан.
— Да чтоб вас всех! Надо ведь хоть иногда башкой думать, — еще немного побурчал и затих пассажир…
«Нет, не нужно, совсем не нужно», — покачал головой Алимхан. Он вот как-то пошевелил мозгами — и съехал с маршрута, проложенного навигатором. За что его оштрафовали на пять «штук». На целых 5000 рублей! Несколько дней адской работы — коту под хвост только потому, что он подумал проехать чуть быстрее! Нет уж: система не дает честному труженику возможность импровизировать.
«Извозчик» как-то слышал от одного из пассажиров, что абсолютно все сервисы ZOYA («ZOYA. Посылка», «ZOYA. Такси», «ZOYA. Питомец», «ZOYA. Подружки», «ZOYA. Бар», «ZOYA. Флирт» и сотни других) завязаны в одну сеть и взаимодействуют друг с другом. А для большей эффективности их центральная программа расставляет приоритеты: если подключенный пользователь меняет маршрут — получает штрафные баллы в рейтинге и штраф от работодателя за то, что, возможно, помешал другой важной доставке от ZOYA, или проезду такси ультра-премиум класса.
Короче — не думать! Крутить баранку. Делать, что скажет навигатор. Тогда будет хороший рейтинг. Тогда будет хорошая оплата. Тогда не будет штрафов.
— Немедленно поверните налево, — разразился электронный ассистент экстренным голосовым сообщением.
Алимхан вывернул через две сплошные и когда понял свою ошибку, машину на огромной скорости протаранила встречная фура, разорвав автомобиль на две части и превратив шофера и пассажира в кровавое месиво.
…В тот день произошло 235 768 аварий, в которых погибло более полумиллиона человек. «Сбой системы», — говорили потом. А больше всего вреда нанес сервис «ZOYA Пилот», обрушив около 30 самолетов. И через 2 недели вышел закон, запретивший вспомогательные сервисы в сегменте опасных для жизни процессов.
Люди потихоньку начинали снова учиться думать.