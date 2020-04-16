ГИБДД полностью убрала посты на некоторых въездах в Москву

Утром 16 апреля корреспонденты портала «АвтоВзгляд» произвели своего рода инспекцию того, как полиция осуществляет контроль за въезжающими в Москву автомобилями.

Прежде всего, выяснилось, что основная масса машин тут — легковушки. Грузового транспорта, двигающегося в город, практически не заметно. Полицейские кордоны на вылетных магистралях, как и вчера, 15-го апреля, в первый день реально действующего пропускного режима, сохранены.

Все так же для этого шоссе сужены с помощью коммунальной техники до одной-двух полос.

Все так же на этих заставах находится по 6—10 сотрудников в форме. Но теперь, в отличии от утра 15-го апреля, они практически никого не останавливают: просто по одному патрульному стоит между полосами движения и — контролируют…

По этой причине пробок на въездах нет, машины беспрепятственно проникают в город. Более того, некоторые сотрудники редакции вообще не обнаружили на ряде малоизвестных въездов в московские микрорайоны с МКАД, патрулей ГИБДД, стоявших тут еще вчера. Что тоже не лишено смыла: все равно ими пользуются, преимущественно, лишь местные жители да таксисты.