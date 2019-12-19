5 самых полезных бесплатных мобильных приложений для водителя

Яндекс.Навигатор
Вот он — завсегдатай всех топовых топов. Главное только, чтобы интернет не подкачал. В остальном это интуитивный, адаптивный навигатор, выстраивающий оптимальные маршруты в режиме он-лайн. В качестве дополнительных опций — голосовое управление, предупреждения о заторах и авариях, а также камерах фиксации нарушений ПДД.
2GIS
Ключевое преимущество этих мобильных карт — возможность работы в офлайн-режиме. Главное — не забыть обновиться перед поездкой в глушь под Усть-Кульдяйском или иное «забугорье». Среди прочих бонусов — справочник сведений о барах, ресторанах, магазинах и прочих организациях с подробной информацией о них.
Redigo
Весьма удобное приложение по разным странам, городам и весям. Фактически — туристический путеводитель в одной программе. Тут вам и маршрутизатор, и обзор достопримечательностей, и разговорник на нескольких языках. Что говорить, если софт дает даже справки о получении виз и публикует актуальные курсы валют.
Uremont
Сервис по подбору исполнителя автомобильных услуг позволяет быстро найти ближайший и подходящий по целой россыпи критериев техцентр. Помимо прочего, агрегатор ведет поиск по марке и модели, рейтингу СТО на основе пользовательских отзывов и цене, которую можно предложить самому. В базе свыше 16 000 автосервисов по России, Казахстану и Беларуси. Из фишек — интерактивная карта и возможность заказать эвакуацию.
MAPCAM
Это не просто мобильный радар-детектор, а самая полная база камер фиксации нарушений ПДД и прочих дорожных предупреждений, которая есть в сети. Софт отлично дружит с другими навигационными утилитами, умеет работать самостоятельно. Из «допов» — сведения о «пробках», ремонте и объездах.