5 самых полезных бесплатных мобильных приложений для водителя

Для начала, пожалуй, стоит отметить, что в наш обзор не вошли программы, требующие оплаты перед сохранением на смартфон. Мы отобрали софт с бесплатной установкой для устройств на самых распространенных операционных системах iOS и Android.

Яндекс.Навигатор

Вот он — завсегдатай всех топовых топов. Главное только, чтобы интернет не подкачал. В остальном это интуитивный, адаптивный навигатор, выстраивающий оптимальные маршруты в режиме он-лайн. В качестве дополнительных опций — голосовое управление, предупреждения о заторах и авариях, а также камерах фиксации нарушений ПДД.

2GIS

Ключевое преимущество этих мобильных карт — возможность работы в офлайн-режиме. Главное — не забыть обновиться перед поездкой в глушь под Усть-Кульдяйском или иное «забугорье». Среди прочих бонусов — справочник сведений о барах, ресторанах, магазинах и прочих организациях с подробной информацией о них.