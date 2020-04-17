Lamborghini стала выпускать не только маски, но и медоборудование для борьбы с коронавирусом

Марка Lamborghini вместе с компанией Siare — производителем медоборудования — сумела за две недели создать и наладить сборку так называемых имитаторов легких. Эти устройства требуются для того, чтобы тестировать аппараты ИВЛ.

Напомним, что бренд из Сант-Агата-Болоньезе, специализирующийся в основном на строительстве суперкаров, ранее уже начал шить медицинские маски и производить лицевые щитки из оргстекла, обеспечивая ими местную больницу.

Кстати, выпуском хирургических масок занялись и шинники. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», компания Michelin изготавливает по 400 000 экземпляров в день.