Lamborghini испытывает новейший гиперкар

Итальянцы приступили к стендовым испытаниям супермощного Lamborghini, не забыв выложить в Сеть 15-секундный ролик с места событий. Так что у всех желающих появилась возможность прикоснуться к прекрасному, не отходя от экранов смартфонов и ноутбуков.

Итак, гоночное авто, созданное подразделением Lamborghini Squadra Corse, оснастили 12-цилиндровым бензиновым «атмосферником» объемом 6,5 л, развивающим до 830 л. с. Купе получило большое заднее антикрыло и капот с массивными вентиляционными окнами. Кроме того, конструкция предусматривает воздухозаборник на крыше.