Lamborghini испытывает новейший гиперкар

Итальянцы приступили к стендовым испытаниям супермощного Lamborghini, не забыв выложить в Сеть 15-секундный ролик с места событий. Так что у всех желающих появилась возможность прикоснуться к прекрасному, не отходя от экранов смартфонов и ноутбуков.
Итак, гоночное авто, созданное подразделением Lamborghini Squadra Corse, оснастили 12-цилиндровым бензиновым «атмосферником» объемом 6,5 л, развивающим до 830 л. с. Купе получило большое заднее антикрыло и капот с массивными вентиляционными окнами. Кроме того, конструкция предусматривает воздухозаборник на крыше.
Грядущую новинку, чья премьера ожидается предстоящим летом, укомплектуют карбоновым монококом и передней алюминиевой рамой. Ранее сообщалось, что автомобиль будет выпущен ограниченной партией в 40 экземпляров.
Между тем самый ходовой товар Lamborghini, если можно так сказать об автомобилях с заоблачными ценниками и предназначенных для «небожителей», вовсе не двухдверные суперкары. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», из 8205 авто, проданных по всему миру в минувшем году, 5000 — это кроссоверы Urus.