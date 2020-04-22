3 проблемы и 1 подарок, которые подкинул московским водителям режим самоизоляции

Рейтинг трудностей, с которыми столкнулись московские автолюбители в период самоизоляции, был составлен на основе результатов опроса клиентов ГК «АвтоСпецЦентр», которые, как и многие другие жители столицы были вынуждены сократить свои контакты, поездки и прогулки.
Специалисты опросили более 500 человек, проживающих в Москве и области в возрасте от 22 до 60 лет. И их ответы несколько отличаются от тех проблем, которые сегодня активно обсуждаются в социальных сетях: QR-коды, пропуска, отсутствие гречки и денег…
Согласно статистике из-за пандемии коронавируса и связанного с ней ограничения на перемещение граждан, загруженность столичных дорог снизилась на 70%. Дышать стало чище, а передвигаться проще. Из одного конца города до другого сегодня можно доехать за полчаса. Однако если где-то убыло, значит, где-то и прибыло.
Режим самоизоляции заставил многих автомобилистов поставить свои машины на прикол, что буквально лишило московские дворы свободного пространства. Если раньше, уезжая на работу, жильцы домов освобождали парковочные места, то сейчас ситуация сильно осложнилась. Машинами заставлены не только парковки, но и газоны. А плотность автомобилей настолько высока, что часто одни транспортные средства блокируют выезд другим. И эту проблему отметили свыше 300 человек или 61% опрошенных.
Самое большое число респондентов (83%) главной проблемой назвали платные парковки. Самоизоляция коснулась не всех граждан, и многие из них, несмотря на ограничения, продолжают ездить на работу. Вот только если раньше они пользовались общественным транспортом, такси или каршерингом, то сейчас вынуждены ездить на собственном авто, потому как это безопаснее. Однако неоправданно высокая цена парковочного места в рабочие дни (а цена парковки в Москве с введением режима самоизоляции не изменилась из-за жадности чиновников), негативно отражается на их кошельке.
Невозможность пройти техническое обслуживание и ремонт, из-за того, что большинство сервисных центров приостановили свою работу, назвали проблемой 57% опрошенных. А 23% респондентов боятся штрафов, которые могут получить из-за невозможности сменить зимние шины на летние. Увы, но шиномонтажники в своем большинстве тоже не работают.
Помыть автомобиль тоже оказалось проблемой для 19% опрошенных. К тому же, большинство участников опроса (78%) назвали сложностью отсутствие исчерпывающей информации и правил по соблюдению режима самоизоляции. Так, например, 41% респондентов знают, что в такси одновременно могут перемещаться не более двух взрослых пассажиров и ребенок. Но о том, что на личном транспорте можно перемещаться всей семьей, знают лишь 26%.
Единственным же плюсом режима самоизоляции, который отметили 95% участников опроса, стало отсутствие пробок на московских дорогах. Что ж, как говориться, нет худа без добра. Но и добра без худа не бывает.