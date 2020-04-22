3 проблемы и 1 подарок, которые подкинул московским водителям режим самоизоляции

Рейтинг трудностей, с которыми столкнулись московские автолюбители в период самоизоляции, был составлен на основе результатов опроса клиентов ГК «АвтоСпецЦентр», которые, как и многие другие жители столицы были вынуждены сократить свои контакты, поездки и прогулки.

Специалисты опросили более 500 человек, проживающих в Москве и области в возрасте от 22 до 60 лет. И их ответы несколько отличаются от тех проблем, которые сегодня активно обсуждаются в социальных сетях: QR-коды, пропуска, отсутствие гречки и денег…

Согласно статистике из-за пандемии коронавируса и связанного с ней ограничения на перемещение граждан, загруженность столичных дорог снизилась на 70%. Дышать стало чище, а передвигаться проще. Из одного конца города до другого сегодня можно доехать за полчаса. Однако если где-то убыло, значит, где-то и прибыло.

Режим самоизоляции заставил многих автомобилистов поставить свои машины на прикол, что буквально лишило московские дворы свободного пространства. Если раньше, уезжая на работу, жильцы домов освобождали парковочные места, то сейчас ситуация сильно осложнилась. Машинами заставлены не только парковки, но и газоны. А плотность автомобилей настолько высока, что часто одни транспортные средства блокируют выезд другим. И эту проблему отметили свыше 300 человек или 61% опрошенных.