В лесу под Челябинском найдено полсотни новеньких Toyota Camry

​Всего в лесном массиве стоит 56 машин, все они черного цвета и в одинаковых комплектациях. Территория принадлежит ГБУ «Челябинский областной центр реабелитации». Как выяснилось, японские иномарки стоят тут уже около полугода и принадлежат местному правительству.

— Закупка транспортных средств осуществлялась для обеспечения проведения саммитов ШОС и БРИКС и иных протокольно-организационных мероприятий, — прокомментировали порталу 74.RU в региональном правительстве.

В связи с разгулом коронавируса саммиты были отменены, а автомобили — брошены. Вероятно, седаны Toyota Camry в нарядных комплектациях и движками о 2,5 литрах поступят на службу местных властей, но кому конкретно они достанутся станет известно не раньше второй половины 2020 года.