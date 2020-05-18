KIA везет в Россию россыпь новинок: коронавирус дал мощный импульс цифровизации автопродаж

– Александр Валерьевич, по итогам года минувшего KIA заняла у нас второе место по продажам новых машин, сохранив их на уровне 2018-го в то время, когда в целом рынок просел на 2,3%. Очевидно, что терять позиции и рыночную долю в 13% ваша компания была не намерена, свидетельством чему — и начало продаж в России прорывного для своего сегмента кроссовера Seltos, и амбициозные планы по выводу на рынок еще трех новинок. Однако в дело вмешался новый коронавирус и, похоже, вам придется свои планы корректировать?
– Что касается автопродаж, то мы, безусловно, ожидаем их снижения по итогам года — апрельские потери автопром точно не отыграет, да и май в этом смысле будет немногим лучше. Однако давать точные прогнозы еще очень рано, слишком много в этом уравнении переменных. Например, что будет, если случится вторая волна пандемии? С другой стороны, уже заявлено о государственных мерах поддержки отрасли, которые дадут всем нам определенный толчок. Но надо понять — какой. При этом уже сейчас видно, что рынок начинает довольно активно оживать: дилерские центры оперативно открываются там, где позволяет эпидемическая ситуация. Поэтому мы все-таки рассчитываем на довольно быстрое восстановление и лично я самые негативные ожидания не разделяю. Скорее всего, можно говорить о 20-процентных годовых потерях.
– Но, возможно, и их можно было избежать, если бы государство не ввело (особенно в некоторых регионах, причем — самых экономически активных) столь жесткий режим самоизоляции, практически остановив всю экономическую жизнь страны? Не кажутся ли вам меры, предпринятые властями ряда субъектов Федерации для борьбы с коронавирусом, избыточными?
– Любопытно, что только в России и США граждане крайне негативно (по некоторым данным — 50% жителей) отнеслись к введенным карантинным ограничениям. Но кто из них готов однозначно ответить на вопрос, что более важно в условиях пандемии: сохранить здоровое население или крепкую экономику? А лично я с экспериментами на выживаемость не соглашусь — жизни и здоровье людей всегда превыше экономических интересов. Поэтому, на мой взгляд, предпринятые государством меры борьбы с коронавирусом разумны и рациональны. И не будь их, отложенный негативный эффект влияния заболеваемости на экономическую жизнь страны был бы намного сильнее. К тому же нельзя забывать, что сейчас одна из важнейших целей государства — максимальное сохранение рабочих мест, и для ее достижения предпринимаются беспрецедентные меры поддержки реальных секторов экономики.
– Тем не менее, если говорить об автопродажах, то, например, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель заявил на днях, что «черный апрель-2020 нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе — даже по их устойчивости». Как жесткие антикоронавирусные запреты перенесли дилеры KIA и отечественные автозаводы, где собираются машины марки?
– Непросто, конечно. Когда вводился режим самоизоляции, производства в Калининграде и Санкт-Петербурге приостанавливали работу. Но сейчас она возобновлена и в мае начинаются полноценные поставки дилерам. Что касается последних, то мы надеемся, что запаса прочности хватит у каждого из них и ни один из наших ритейлеров не закроется. К тому же в эти непростые времена компания оказывала и оказывает им определенную помощь и поддержку. При этом в ряде регионов дилеры вообще не останавливали свою деятельность, и мы оперативно реагировали на их запросы по отгрузкам машин. А сегодня, по мере снятия ограничений, весьма активно восстанавливаются и другие центры.
Кстати сказать, пандемия, как ни странно это звучит, имела один положительный эффект, дав мощный импульс к запуску полноценных цифровых инструментов продаж. Понятно, что развитие онлайн-торговли — в том числе и в автопроме — было одним из самых актуальных трендов даже в «докоронавирусные» времена, но ситуация этот процесс сильно подстегнула. И уже в июне наши клиенты смогут в полном объеме воспользоваться плодами цифровизации не вставая, что называется, с дивана: и выбрать автомобиль; и уточнить его наличие у дилера; и оплатить покупку, в том числе оформив кредит; и заказать доставку.
– Вы считаете, что этот инструментарий поможет серьезно увеличить реализацию?
– Разумеется, напрямую объемы продаж таким образом значительно не поднять. Но дело в другом. Наша задача — значительно облегчить весь процесс приобретения новой машины, сделать его максимально простым, быстрым, удобным. Мы хотим, чтобы потенциальные покупатели продукции KIA тратили как меньше усилий при выборе авто и оформлении сделки.
– Что, конечно, здорово. Хотя в ближайшее время автолюбителей как никогда будет интересовать не удобный сервис, а цена покупки. Между тем, многие опасаются, что автопроизводители, отыгрывая апрельские и майские потери, вновь начнут переписывать прайс-листы…
– KIA никогда не отличалась безосновательным и частым повышением цен на свою продукцию, делая это исключительно под давлением рыночных обстоятельств — в конце марта, например, стоимость авто подросла в связи с довольно резким падением рубля. И сейчас будем действовать по ситуации. Смотреть, что происходит на рынке, учитывая курсовые колебания, уровень спроса, меры господдержки и многие другие нюансы, и адаптироваться к происходящим процессам.
Пока же могу сказать, что в работающих дилерских центрах вы можете купить любую из наших моделей по прежним ценам. При этом долго ждать поставки автомобиля не придется — мы весьма оперативно реагируем на покупательский запрос и располагаем достаточными складскими запасами.
– Однако сомнений в том, что авторынок будет лихорадить еще долго, увы, нет. Как эта «волотильность» скажется на планах компании по выводу в Россию новых машин, например, довольно востребованного KIA Sorento нового поколения, чья мировая премьера состоялась в середине марта?
– В этом смысле у KIA ничего не меняются. Уже в июне мы презентуем в России четвертого представителя линейки Ceed — городской кроссовер XСeed. Что касается новых поколений Sorento и Mohave, то их, как и планировали, привезем в страну во втором полугодии. Впрочем, на этом наши активности не заканчиваются.
В июне к дилерам приедет KIA Seltos c младшим — объемом 1,6 л мощностью 123 л. с. — двигателем. Если учесть, что модель и в старших комплектациях разошлась в марте — первом месяце продаж новинки — тиражом значительно большим, чем мы рассчитывали, то эту версию вполне можно считать антикризисным предложением. К тому же у нее есть варианты не только с механической коробкой, но и с традиционным «автоматом», и с полным приводом.
– XCeed, Seltos, Sportage, Soul… Вам не кажется, что вы ставите потенциальных клиентов перед тяжелым выбором. Да и с точки зрения продаж марки в целом — это буквально «внутрикорпоративный каннибализм» какой-то. Сложная, согласитесь, ситуация.
– Сложная ситуация, в которой, поверьте, хотел бы оказаться любой производитель. XCeed — все-таки нишевый продукт. У более продвинутого Seltos и относительно консервативного Sportage — у каждого из них свои почитатели. Soul вообще в этом ряду кроссоверов занимает отдельное место и к тому же вызывает явный женский интерес. На наш взгляд, это не «каннибализация», а успешное дополнение моделями другу друга, при котором марка KIA в целом может привлечь большее число клиентов. Кстати сказать, за первые месяцы продаж такого прорывного для своего сегмента SUV автомобиля, как Seltos, мы не увидели снижения покупательского интереса к Sportage — вот вам и ответ на вопрос.
Просто компания KIA, как мне кажется, нашла некий ключ к сердцам и кошелькам клиентов — удачный дизайн автомобилей, их эргономичность плюс очень высокий уровень комфорта. И все это при привлекательной ценовой политике.