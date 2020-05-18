KIA везет в Россию россыпь новинок: коронавирус дал мощный импульс цифровизации автопродаж

– Александр Валерьевич, по итогам года минувшего KIA заняла у нас второе место по продажам новых машин, сохранив их на уровне 2018-го в то время, когда в целом рынок просел на 2,3%. Очевидно, что терять позиции и рыночную долю в 13% ваша компания была не намерена, свидетельством чему — и начало продаж в России прорывного для своего сегмента кроссовера Seltos, и амбициозные планы по выводу на рынок еще трех новинок. Однако в дело вмешался новый коронавирус и, похоже, вам придется свои планы корректировать?

– Что касается автопродаж, то мы, безусловно, ожидаем их снижения по итогам года — апрельские потери автопром точно не отыграет, да и май в этом смысле будет немногим лучше. Однако давать точные прогнозы еще очень рано, слишком много в этом уравнении переменных. Например, что будет, если случится вторая волна пандемии? С другой стороны, уже заявлено о государственных мерах поддержки отрасли, которые дадут всем нам определенный толчок. Но надо понять — какой. При этом уже сейчас видно, что рынок начинает довольно активно оживать: дилерские центры оперативно открываются там, где позволяет эпидемическая ситуация. Поэтому мы все-таки рассчитываем на довольно быстрое восстановление и лично я самые негативные ожидания не разделяю. Скорее всего, можно говорить о 20-процентных годовых потерях.

– Но, возможно, и их можно было избежать, если бы государство не ввело (особенно в некоторых регионах, причем — самых экономически активных) столь жесткий режим самоизоляции, практически остановив всю экономическую жизнь страны? Не кажутся ли вам меры, предпринятые властями ряда субъектов Федерации для борьбы с коронавирусом, избыточными?