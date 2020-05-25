Больше половины российских водителей не знает, как правильно перевозить детей в автомобиле

Плачевно, но 60% наших «рулевых» совсем не знают, где должно располагаться автокресло, чтобы минимизировать последствия аварии для маленького пассажира.

Согласно результатам опроса, проведенного российским представительством Hyundai в рамках социально-образовательного проекта «Безопасная дорога», только 40% родителей имеют представление о том, что размещение детского кресла именно по центру заднего ряда является наиболее безопасным для малыша. Причем для обеспечения максимальной безопасности задний диван должен быть оборудован специальными удерживающими устройствами, а кресло закреплено согласно инструкции по эксплуатации.

Кроме того, в рамках исследования у родителей были выявлены и другие пробелы в обеспечении безопасности детей. Так, например, менее 20% респондентов правильно ответили на вопросы, касающиеся нахождения ребенка в автомобиле и поведения ребенка во время езды на велосипеде.

Проект, в котором приняло участие почти 1700 человек, был специально запущен в период самоизоляции. Ответы на наиболее сложные вопросы корейский автопроизводитель разместил на страничках в своих социальных сетях.