Cемья Михаэля Шумахера купила «Ниву», чтобы торговать вином

Автомобиль прекрасно подошел для транспортировки огромного прицепа с ящиками вина. Отдельно Ральф Шумахер отметил выносливость внедорожника и его неприхотливость.

Стоит добавить, что в семье легендарного гонщика не самая обычная LADA 4x4 Urban, а с целой россыпью доработок. В частности, автомобиль оснащен дополнительной светотехникой, зубастой резиной, подножками и багажником на крыше. Внимательные пользователи социальных сетей обратили внимание и на тонированные стекла автомобиля.

Винодельня Ральфа расположена в Словении, вино под маркой Shumacher Wines выпускается с 2012 года.