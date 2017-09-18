Видео тест-драйв LADA 4x4 Urban: за что мы любим «динозавров»

Фото: Вячеслав Василенко, видео: РенТВ
Все секреты долгожительства «Нивы», которая теперь называется LADA 4x4, давно известны. Как, впрочем, и все ее хронические болезни. Тем не менее мы решили вспомнить о них еще раз для того, чтобы понять, как долго потребителю будут предлагать эту модель, и стоит ли в ближайшем будущем ждать ее преемника.
Вячеслав Василенко

Узлам и агрегатам этой старушенции давно пора оказаться на свалке автоистории. Технически устаревшие, сегодня они из последних сил справляются с возросшими нагрузками. И без того слабенкий для езды по бездорожью мотор тратит свою мощность на «кондей» и усилитель руля, сокращая свой ресурс до 100 000 км при активной эксплуатации.

Да и элементы подвески, перекочевавшие сюда из пресловутых «Жигулей», заметно укорачивают срок жизни внедорожника. На трассе машина демонстрирует вялую динамику, что подчас небезопасно. Про комфорт водителя и пассажиров и говорить не приходится. Хотя чего ждать от «динозавра», который за 40 лет производства практически не изменился?

К тому же практически всем покупателям новой машины приходится самостоятельно ее протягивать и обрабатывать антикоррозийкой. Иначе, как убедились в ходе тест-драйва эксперты портала «АвтоВзгляд» и программы «Минтранс» на канале Рен-ТВ, автомобиль и не поедет, и довольно быстро начнет ржаветь.

Тем не менее, это «ископаемое» пользуется завидным спросом у самых разных категорий автолюбителей. Успешные продажи морально устаревшего внедорожника позволяют АВТОВАЗу не торопиться с выпуском нового поколения LADA 4x4. И действительно: зачем спешить, если пипл хавает?

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18 сентября 2017
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