Видео тест-драйв LADA 4x4 Urban: за что мы любим «динозавров»

Узлам и агрегатам этой старушенции давно пора оказаться на свалке автоистории. Технически устаревшие, сегодня они из последних сил справляются с возросшими нагрузками. И без того слабенкий для езды по бездорожью мотор тратит свою мощность на «кондей» и усилитель руля, сокращая свой ресурс до 100 000 км при активной эксплуатации.

Да и элементы подвески, перекочевавшие сюда из пресловутых «Жигулей», заметно укорачивают срок жизни внедорожника. На трассе машина демонстрирует вялую динамику, что подчас небезопасно. Про комфорт водителя и пассажиров и говорить не приходится. Хотя чего ждать от «динозавра», который за 40 лет производства практически не изменился?