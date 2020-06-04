Россияне не собираются возвращаться в общественный транспорт после отмены самоизоляции

Так, только треть читателей портала «АвтоВзгляд» (33%) утвердительно ответили на вопрос «Будете ли вы пользоваться общественным транспортом, включая каршеринг и такси, после отмены режима самоизоляции?». Да и то только потому, что другой возможности передвигаться у этих граждан нет. Остальные участники этого небольшого исследования были категоричны. Ответы «Постараюсь ездить исключительно на собственном авто» выбрали 37% опрошенных, а «Только в случае крайней необходимости» — 30%.

При этом массовый отказ москвичей от общественного транспорта подтверждает и столичный Дептранс. По опубликованным им данным, 2 июня услугами о/т воспользовалось на 52% меньше граждан, чем в середине марта, в то время как число людей, использующих собственные колеса сократилось только на 14%.

Так может быть, градоначальству пора не только масками в метро торговать, но и отменить или хотя бы понизить стоимость платных парковок?